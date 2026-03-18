Hammer-Gerücht: Bayern will 80-Millionen-Mann

Das 23-jährige Mega-Talent soll im Sommer nach München wechseln.

Wie berichtet, verlässt Leon Goretzka den FC Bayern im Sommer. Der deutsche Meister ist deshalb auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler und könnte dabei nun in England fündig werden.

Kommt England-Star?

Wie die „Daily Mail“ berichtet, angeln die Münchner nach Elliot Anderson von Nottingham Forest. Der 23-Jährige gilt als eines der größten Talente Englands, gehört in der Premier League zu den absoluten Leistungsträgern und stand auch bereits 6 Mal für die englische Nationalmannschaft auf dem Platz.

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Allerdings würde ein Wechsel Andersons nicht billig werden. Der defensive Mittelfeldspieler steht bei Nottingham noch bis 2029 unter Vertrag und würde wohl rund 80 Millionen Euro kosten. Damit scheint eine Verpflichtung unwahrscheinlich zu sein - der FC Bayern will eigentlich Kaderkosten sparen. Zudem sind mit Manchester City und United auch zwei englische Top-Klubs heiß auf Anderson.