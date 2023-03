Schock: House of the Dragon Staffel 2 wird gekürzt!

Der Fantasy-Mega-Erfolg 'House of the Dragon' bekommt nur 8 statt den ursprünglich geplanten 10 Episoden. Der Grund überrascht: Eine dritte Staffel soll so gesichert werden können.

Bei der Muttergesellschaft Warner Bros. Discovery heißt es zur Zeit: Sparen, sparen, sparen! Da HBO auch zu der Firma gehört, will man den Produktionskonzern so wohl beeindrucken. Dadurch erhofft man sich grünes Licht für eine dritte und im besten Fall für eine vierte Staffel! Offiziell meint HBO dazu, dass diese Entscheidung mit dem Plot der Serie zusammenhängt, verneint also finanzielle Zusammenhänge. Ob diese gegeben sind ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, da auch eine für die Handlung wichtige Schlacht so von der zweiten in die dritte Staffel verschoben wird. Wenn alles nach Plan läuft, können Produzent und Showrunner Ryan Condal und der legendäre ausführende Produzent George R. R. Martin bald mit einer weiteren Staffel planen Zumindest der bisherige Erfolg gibt dem "Game of Thrones"-Nachfolger recht: Die Serie wird als größter HBO-Erfolg seit dem Vorgänger beschrieben, hatte allein am Premieren-Abend in den USA über 9,3 Millionen Zuseher.