Ganz oben auf der Liste: Bayern-Star steht vor Wechsel zu Juventus

Der italienische Rekordmeister will den Bayern-Spieler unbedingt verpflichten.

Nach acht gemeinsamen Jahren wird der Vertrag von Leon Goretzka beim FC Bayern nicht mehr verlängert. Der 31-Jährige sucht noch einmal eine neue sportliche Herausforderung und steht wohl vor einem Wechsel ins Ausland.

Wechsel nach Italien?

Dabei ist der deutsche Nationalspieler durchaus begehrt - wie berichtet, zeigt etwa der FC Arsenal reges Interesse an Goretzka. Eine heiße Spur gibt es nun allerdings nach Italien. Wie die Gazzetta dello Sport steht der Bayern-Star bei Juventus Turin auf der Wunschliste von Trainer Luciano Spalletti ganz oben.

© Getty

„Juve drängt darauf, die Konkurrenz zu überwinden und ihn davon zu überzeugen, die Bianconeri dem FC Arsenal vorzuziehen“, heißt es im Bericht.

Juventus soll Goretzka schon lange beobachten und sieht nun endlich die Chance gekommen, den 31-Jährigen nach Turin zu lotsen. Die alte Dame ist Rekordmeister in Italien, schwächelte in den letzten Jahren aber immer wieder. Aktuell liegt Juve in der Serie A auf Platz 5 und muss damit noch um den Einzug in die Champions League zittern.