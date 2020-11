Tanzshow 'Dancing Stars': Kirchgasser, Sampson, Schneider und ihr Weg ins Finale.

Zehn Solotänze, einen Tanzmarathon und ein Jitterbug-Tanzduell – all das haben die drei „Dancing Stars“-Finalpaare bereits in den ersten acht Shows mit Bravour gemeistert.

Der „Dancing Stars“-Finalabend am 27. November live in ORF 1 20.15 Uhr: „Dancing Stars – Die Show“ In der ersten Sendung des Finalabends präsentieren Michi Kirchgasser & Vadim Garbuzov, Cesár Sampson & Conny Kreuter sowie Silvia Schneider & Danilo Campisi jeweils zwei Tänze: Neben einem Salsa performt jedes Paar auch noch einen Contemporary Dance, also einen modernen Ausdruckstanz. Bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der „Dancing Stars“ vergeben im Finale wieder Dirk Heidemann, Maria Santner und Balázs Ekker. Das Publikum kann unter 09010 5909 und der angehängten Paarnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) für den jeweiligen Favoriten stimmen. Die Paarnummern entsprechen nicht der Startreihenfolge. In der Show gibt es bei einem Medley auch ein Wiedersehen mit den bereits ausgeschiedenen Paaren der 13. Staffel. Paar 04: Michi Kirchgasser & Vadim Garbuzov: Salsa: „Bamboleo“ Contemporary: „Stay with Me“ (Sam Smith) Paar 05: Cesár Sampson & Conny Kreuter Salsa: „Bailamos“ Contemporary: „When We Were Young“ (Adele) Paar 08: Silvia Schneider & Danilo Campisi Salsa: „La Colegiala“ Contemporary: „Control“ (Zoe Wees) 21.55 Uhr: „Dancing Stars – Das Finale“ – erstes Voting und Showtanz der Top zwei Kristina Inhof und Klaus Eberhartinger verkünden das erste Votingergebnis des Abends. Für jenes Paar mit den wenigsten Punkten von Jury und Publikum ist das Finale vorbei. Anschließend an die erste Abstimmung versuchen die Top zwei noch ein letztes Mal, mit ihrem individuellen Showtanz das Publikum von ihren „Dancing Stars“-Qualitäten zu überzeugen. Für den Showtanz gibt es keine Jurywertung. 22.40 Uhr: „Dancing Stars – Die Entscheidung“ Der Moment der Entscheidung steht auf dem Programm. Nun werden die Stimmen des Publikums für die beiden Paare ausgewertet und der „Dancing Star 2020“ ermittelt.

Der Weg der „Dancing Stars“ ins Finale:

Die Einzeltänze von Paar 04: Michi Kirchgasser & Vadim Garbuzov und die Jurypunkte:

Show 1: „Chim Chim Cheree“ (Wiener Walzer), 22 Jurypunkte Show 2: „Higher Love“ (Samba), 20 Jurypunkte

Show 3: „Die Blume aus dem Gemeindebau“ (Slowfox), 22 Jurypunkte Show 4: „Somebody That I Used to Know“ (Tango), 25 Jurypunkte Show 5: „Sweet But Psycho“ (Cha Cha Cha), 28 Jurypunkte Show 6: „Set Fire to the Rain“ (Rumba), 26 Jurypunkte

Show 7: „Over the Rainbow“ (Langsamer Walzer), 25 Jurypunkte Show 7: „I’ll Be There for You“ (Jive), 25 Jurypunkte

Show 8: „All About Us“ (Paso Doble), 27 Jurypunkte

Show 8: „Let’s Talk About Sex“ (Streetdance), 26 Jurypunkte

Die Einzeltänze von Paar 05: Cesár Sampson & Conny Kreuter und die Jurypunkte:

Show 1: „I'm Yours“ (Quickstep), 21 Jurypunkte

Show 2: „Footloose“ (Jive), 23 Jurypunkte

Show 3: „Du entschuldige i kenn di“ (Slowfox), 23 Jurypunkte Show 4: „Somewhere My Love“ (Wiener Walzer), 25 Jurypunkte Show 5: „Ghostbusters“ (Cha Cha Cha), 24 Jurypunkte

Show 6: „Apologize“ (Rumba), 26 Jurypunkte

Show 7: „Copacabana“ (Samba), 27 Jurypunkte

Show 7: „Viva la Vida“ (Tango), 27 Jurypunkte

Show 8: „Amar Pelos Dois“ (Langsamer Walzer), 26 Jurypunkte Show 8: „The Real Slim Shady“ (Streetdance), 29 Jurypunkte

Die Einzeltänze von Paar 08: Silvia Schneider & Danilo Campisi und die Jurypunkte:

Show 1: „Uptown Girl“ (Cha Cha Cha), 28 Jurypunkte

Show 2: „Gekommen um zu bleiben“ (Quickstep), 26 Jurypunkte Show 3: „Macho Macho“ (Samba), 26 Jurypunkte

Show 4: „Love Ain’t Here Anymore“ (Langsamer Walzer), 28 Jurypunkte Show 5: „The Black Pearl“ (Paso Doble), 27 Jurypunkte

Show 6: „Frauen regier’n die Welt“ (Slowfox), 26 Jurypunkte Show 7: „Back to Black“ (Tango), 25 Jurypunkte

Show 7: „Do You Love Me“ (Jive), 28 Jurypunkte

Show 8: „Senza Una Donna“ (Rumba), 30 Jurypunkte

Show 8: „Die Da?!“ (Streetdance), 24 Jurypunkte

Die „Dancing Stars“-Votingnummern

Unter 09010 5909 und der angehängten zweistelligen Paarnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für den jeweiligen Favoriten gevotet werden.