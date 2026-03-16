Knalleffekt: Entscheidung um Nick Woltemade (24) gefallen

Die Zukunft des 24-jährigen Deutschen scheint entschieden zu sein.

Nach einer langen Transfer-Saga wechselte Nick Woltemande im vergangenen Sommer für rund 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle United. Der FC Bayern ging damit leer aus – der Stürmer war dem deutschen Meister schlicht zu teuer.

Nach einem starken Start in England hat Woltemade nun aber bei Newcastle zu kämpfen. Der Stürmer muss immer öfter auf der Bank Platz nehmen, seinen letzten Treffer in der Premier League erzielte der Deutsche im Dezember.

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Entscheidung gefallen

Nachdem englische Medien bereits über einen Verkauf im Sommer spekulierten, hat sich Newcastle nun offenbar für einen Verbleib des Stürmers entschieden. Wie der „Telegraph“ berichtet, sei ein Transfer vom Tisch.

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Damit wird es wohl auch in diesem Sommer wieder nichts mit einem Wechsel zum FC Bayern. Medien hatten zuletzt über einen Transfer nach München spekuliert, konkrete Verhandlungen gab es allerdings keine.