Transfer-Hammer: Bayern-Star will nach Spanien

Dem FC Bayern München steht im kommenden Sommer erneut ein turbulentes Transferfenster bevor. Nun hat ein absoluter Stammspieler verraten, dass er nach Spanien wechseln will.

Die letzten Transferperioden waren für den FC Bayern München extrem turbulent. Nur zu gut haben die Fans noch die Wechsel-Theater rund um Florian Wirtz, Nick Woltemade oder Leroy Sané in Erinnerung. Auch im kommenden Sommer könnten sich die Ereignisse an der Säbener Straße erneut überschlagen.

Leon Goretzkas Abschied ist schon beschlossen, hinter der Zukunft von Manuel Neuer steht weiterhin ein großes Fragezeichen. Auch ein Wechsel von Harry Kane wird immer wieder spekuliert. Hinzu kommen die mühsamen Vertragsgespräche mit Konrad Laimer.

Der Österreicher verlangt laut Medienberichten fast das doppelte Jahresgehalt und möchte mit 28 Jahren noch einen letzten großen Vertrag unterschreiben. Der ÖFB-Star hat sich unter Erfolgscoach Vincent Kompany zum absoluten Schlüsselspieler entwickelt und soll auch das Interesse von einigen internationalen Top-Klubs geweckt haben.

Wechselwunsch nach Spanien

Ähnlich verhält es sich bei Michael Olise, der in der Bayern-Offensive mittlerweile unverzichtbar ist. Umso beunruhigender ist nun eine Meldung aus England. Demnach hat der 24-jährige Franzose den großen Wunsch, eines Tages in Spanien zu spielen.

Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis 2029, dennoch bringen sich die beiden Giganten aus La Liga, der FC Barcelona und Real Madrid, bereits in Stellung, den Offensivspieler unter Vertrag zu nehmen.

Wie TEAMtalk berichtet, wissen die beiden Spitzenklubs auch um das Interesse von Olise. Ob es schon in diesem Sommer einen ersten Transfervorstoß gibt, bleibt abzuwarten und hängt wohl auch von der WM im Sommer (11. Juni bis 19. Juli) ab. Bei einem Marktwert von 130 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) würde ein Wechsel allerdings enorm teuer werden.