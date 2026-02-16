Nach Neuer-Verletzung: Wird ER neuer Nationaltorwart?

Der FC Bayern muss vorerst auf Kapitän Manuel Neuer verzichten. Nach einem Faserriss in der Wade schlägt nun die Stunde von Stellvertreter Jonas Urbig, der sich sogar Hoffnungen auf die WM machen darf.

Am Sonntag gab der FC Bayern bekannt, dass sich Stammtorwart Manuel Neuer am Samstag beim 3:0 in Bremen einen Faserriss in der linken Wade zugezogen hatte. Der 39-Jährige wird etwa drei Wochen ausfallen.

© Getty

An seiner Stelle wird nun Jonas Urbig das Tor hüten. Der 23-Jährige kommt mindestens Freitag, 20. Februar, gegen Frankfurt und am Samstag, 28. Februar, im Meisterschafts-Gipfel bei Borussia Dortmund zum Einsatz. Möglicherweise steht er auch am Samstag, 7. März, gegen Gladbach und unter Umständen am Samstag, 14. März, bei Bayer Leverkusen zwischen den Pfosten.

© Getty

Ganz besondere Chance für Urbig

Für Urbig sind die allesamt wichtigen Liga-Spiele mit dem Rekordmeister eine große Bühne, um sich Bundestrainer Julian Nagelsmann zu zeigen. Er kann sich nun nicht nur bei den Münchnern weiter als aktueller Top-Backup und Nummer eins der Zukunft empfehlen – er hat jetzt auch eine unerwartet große Möglichkeit, sich für eine WM-Teilnahme mit der deutschen Nationalelf im Sommer ins Spiel zu bringen! Diese Chance ist auch deshalb so groß, weil der im August 2024 zurückgetretene Neuer ein DFB-Comeback kürzlich final ausgeschlossen hat. Zudem sind die WM-Chancen von Marc-André ter Stegen durch dessen jüngste Oberschenkelverletzung drastisch gesunken.

Konkurrenzkampf im deutschen Nationalteam

Hinter der aktuellen Nummer eins Oliver Baumann haben sich zuletzt zwar Alexander Nübel, Noah Atubolu sowie Finn Dahmen als Stellvertreter etabliert. Sollte Urbig bei Bayern demnächst aber in den womöglich entscheidenden Bundesliga-Wochen starke Leistungen zeigen und auch nach der Neuer-Rückkehr weiter zu Einsätzen kommen, könnte er sich womöglich noch in die Torwart-Überlegungen von Nagelsmann hineinarbeiten. Was das Potenzial betrifft, muss sich Urbig nachweislich vor keinem der derzeitigen DFB-Keeper verstecken.

© GEPA

Top-Leistungen in der Königsklasse

Das bewies er nicht nur nach seiner Einwechslung in Bremen mit einem souveränen Auftritt, sondern bereits mit mehreren Glanztaten bei seinen bisherigen Spielen in dieser Saison. Besonders in Erinnerung blieb seine Top-Performance Ende Januar in der Champions League gegen PSV Eindhoven, für die es die Note 1 gab. Der junge Torhüter hat in dieser Spielzeit bereits achtmal das Tor der Münchner gehütet und dabei überzeugt. Nun folgen für ihn die Wochen der Wahrheit beim deutschen Rekordmeister.