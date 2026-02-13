Bayern-Hammer: Manuel Neuer spricht über Karriereende

Der Bayern-Keeper Manuel Neuer hat bisher noch keine Vertragsverlängerung unterschrieben. Nun spricht er über sein Karriereende.

Die Zukunft von Manuel Neuer ist weiterhin offen. In einem Interview mit der "L’Équipe" verrät der 39-Jährige, dass er sich bisher nicht entschieden hat, ob er einen neuen Vertrag beim FC Bayern München unterschreiben wird.

Der ehemalige DFB-Keeper erklärt: "Das hängt von meiner Gesundheit und meiner Leistungsfähigkeit ab. Im Moment bin ich glücklich, fit und gespannt, wie lange das noch so bleiben wird. Ich komme immer noch gerne zum Training. Jede Saison gibt es neue Impulse im Team. In fünfzehn Jahren hat sich viel verändert: Mitarbeiter, Trainer, Spieler. Und bei Bayern ist die Atmosphäre immer sehr angenehm."

"Das muss jeder für sich selbst entscheiden"

Schon am Donnerstag betonte Neuer, dass er für den DFB nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Diese Entscheidung habe aber keinen Einfluss auf seine Vereinskarriere.

Gegenüber der französischen Zeitung spricht der Bayern-Kapitän auch über sein Vermächtnis im Weltfußball. Er sagt: "Das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich hoffe, dass es positiv sein wird. Ich hoffe, dass man sagen wird, ich sei ein guter Torwart gewesen."