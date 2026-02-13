Alles zu oe24VIP
Upamecano
© Getty

Bis 2030

Endlich fix: Upamecano verlängert beim FC Bayern

13.02.26, 13:10
Nach dem ewigen Transfer-Wirbel um Dayot Upamecano kann der FC Bayern nun doch die Vertragsverlängerung bekanntgeben.

Nun ist die Entscheidung endgültig. Abwehr-Boss Dayot Upamecano hat beim FC Bayern verlängert bis 2030, das gab der Verein offiziell bekannt. 

"Ein Bekenntnis zu einem Spieler, der seine Konstanz nicht nur über Talent definiert, sondern über Fleiß – egal ob im Kraftraum oder auf dem Platz", heißt es in der offiziellen Aussendung der Münchner. "„Er ist eine Führungspersönlichkeit geworden. Er spielt konstant auf einem richtig hohen Level“, freut sich Sportdirektor Christoph Freund, dass das Thema nach dem ewigen Transfer-Theater nun beendet ist.

„Er gibt uns Stabilität. Und das ist ganz wichtig für unsere Mannschaft“, meint Kapitän Manuel Neuer. „Ich bin sehr glücklich, beim FC Bayern zu bleiben und in diesem Team weiterspielen zu können: Wir haben eine tolle Mannschaft und einen tollen Trainer, und gemeinsam haben wir große Ziele. Es geht immer um Mentalität im Leben - ich gebe alles für meine Mitspieler, in jedem Training, möchte jedes Spiel zu Null spielen und mit dem FC Bayern so viele Titel wie möglich gewinnen“, so Upamecano.

