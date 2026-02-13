Trainer-Hammer in England: Deutscher Star-Coach soll Top-Job übernehmen

Der Trainer-Friedhof bei internationalen Spitzenklubs wird immer größer. Jetzt taucht bei den Spekulationen um die Nachfolge ein überraschender neuer Name aus Deutschland auf.

Manchester United, Tottenham Hotspur, Crystal Palace in England und Real Madrid in Spanien sind derzeit auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer für die kommende Saison. Hinzu kommt, dass die Zukunft von Arne Slot in Liverpool und Pep Guardiola bei Manchester City alles andere als sicher gilt. Dementsprechend kann es im kommenden Sommer zur großen Trainer-Rochade kommen.

Als potenzielle Nachfolger werden immer wieder dieselben Namen genannt. Xabi Alonso, Roberto De Zerbi, Enzo Maresca, Gareth Southgate, Andoni Iraola, Xavi, Luis Enrique und Oliver Glasner sind immer noch heiß begehrt. Wenn etwa Luis Enrique Paris Saint-Germain verlässt, wird sich das Trainerkarussell noch wilder drehen.

© Getty

Auch DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann wird immer wieder mit einer Rückkehr auf Vereinsebene nach der WM im Sommer in Verbindung gebracht. Doch jetzt taucht ein völlig neuer Name im Rennen um einen der Top-Jobs auf, der seit bald einem Jahr auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber ist.

Sensations-Coup auf Trainerbank

Die Rede ist vom ehemaligen Leipzig- und Salzburg-Trainer Marco Rose. Der 49-jährige Deutsche holte in der Mozartstadt zwei Meistertitel und einmal den Cup und krönte seine sportliche Laufbahn mit dem DFB-Pokalsieg mit Leipzig 2023.

© Getty

Laut Wettanbieter William Hill ist der Deutsche nun überraschender Top-Favorit auf der Trainerbank von Tottenham, die erst vor wenigen Tagen frei geworden ist. Glasner hingegen, der sich vergangenen Sommer gegen einen Wechsel zu den Spurs entschied und ein weiteres Jahr bei Crystal Palace blieb, hat mittlerweile nur mehr Außenseiterchancen.