sean dyche
© Getty Images

Abstiegskandidat

Auf Rekord-Jagd: Premier-League-Klub feuert ihren dritten Trainer

12.02.26, 09:43
Der abstiegsbedrohte Premier-League-Club Nottingham Forest hat sich nach nur 114 Tagen von Trainer Sean Dyche getrennt und damit in dieser Saison schon den dritten Coach vorzeitig vor die Tür gesetzt. 

Der einstige Europapokalsieger der Landesmeister gab die Entscheidung in der Nacht bekannt. Wenige Stunden zuvor hatte der Tabellen-17. daheim nur 0:0 gegen das abgeschlagene Liga-Schlusslicht Wolverhampton Wanderers gespielt.

Zu einem möglichen Nachfolger äußerte sich der Club nicht. Der 54-jährige Dyche hatte das Team im Oktober auf Platz 18 vom früheren Tottenham-Trainer Ante Postecoglou übernommen und besaß einen Vertrag bis zum Sommer 2027.

Nottingham holt vierten Coach

Postecoglou musste nach nur 39 Tagen im Amt gehen, nachdem sich Nottingham drei Spieltage nach Saisonbeginn von Nuno Espirito Santo getrennt hatte. Der portugiesische Trainer war schon zuvor mit Clubbesitzer Evangelos Marinakis aneinander geraten.

Forest dürfte nun der erste Club der Premier-League-Historie mit vier verschiedenen Cheftrainern in einer Saison werden.

