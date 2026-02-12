Trainer-Hammer: Thomas Tuchel hat sich entschieden

Thomas Tuchel soll bereits in den kommenden Stunden einen neuen Vertrag unterschreiben.

Englands Teamchef Thomas Tuchel dürfte seine Zukunft geklärt haben. Während Tottenahm Hotspur und Manchester United auf Trainersuche sind und beide Teams am Deutschen Interesse gezeigt haben, soll laut einem Bericht der "The Times" die Entscheidung bereits gefallen sein.

Seit Wochen wird darüber spekuliert, wo es Tuchel nach der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hinzieht. Mit Real Madrid und den englischen Spitzenvereinen sind gerade mehrere Top-Klubs auf Trainersuche.

Vertrag bis 2028

Doch der 52-jährige Deutsche soll den "Three Lions" weiterhin die Treue halten. Laut dem Bericht soll Tuchel noch diese Woche seinen Vertrag bis 2028 verlängern.

Damit greifen die Verantwortlichen den Top-Klubs voraus und wollen ihren Coach binden, bevor er mit einem Wechsel liebäugelt.