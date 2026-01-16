Offiziell: Glasner verlässt Crystal Palace

Oliver Glasner hat bestätigt, was schon länger vermutet wurde: Er wird Crystal Palace nach zwei Jahren verlassen.

Als Oliver Glasner im Februar 2024 bei Crystal Palace unterschrieb, ahnte niemand, was für eine Erfolgsgeschichte folgen würde. Der 51-jährige Taktik-Guru holte mit den "Eagles" den ersten großen Titel. Der Londoner Traditionsverein gewann unter seiner Führung nicht nur den FA Cup, sondern auch den englischen Super Cup gegen den FC Liverpool.

Doch zuletzt strauchelte Palace. Seit Wochen wartet man auf einen Sieg, zudem schnappte sich Manchester City Abwehr-Boss Marc Guehi. Immer wieder wurde Glasner mit Top-Vereinen, wie dem FC Liverpool, Tottenham oder Manchester United in Verbindung gebracht.

Nun hat der Österreicher seinen Abschied im Rahmen einer Pressekonferenz selbst bekannt gegeben. "Ich habe dem Verein bereits vor Monaten mitgeteilt, dass ich eine neue Herausforderung möchte", bestätigt Glasner seinen Abschied im Sommer. Wohin ihn die Reise zieht, hat er noch nicht bekannt gegeben, die Gerüchteküche wird nach der Abschieds-Bestätigung allerdings weiter brodeln.

oe24-Infos: Glasner bleibt in England

Laut oe24-Informationen wird Glasner auf jeden Fall in England bleiben. Seine Familie fühlt sich in London extrem wohl und seine Tochter geht hier mittlerweile auch zur Schule. Neben Manchester United soll vor allem Tottenham großes Interesse zeigen.

Neben seinen Erfolgen in England überzeugte Glasner vor allem bei Eintracht Frankfurt, die er 2022 zum Europa-League-Sieg führte, und dem LASK, den er sensationell vom Bundesliga-Aufsteiger 2017 zum Vizemeister und gefürchteten Bullen-Jäger gemacht hatte.