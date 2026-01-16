Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Oliver Glasner
© Getty

Er bestätigt es

Offiziell: Glasner verlässt Crystal Palace

16.01.26, 15:11
Teilen

Oliver Glasner hat bestätigt, was schon länger vermutet wurde: Er wird Crystal Palace nach zwei Jahren verlassen.

Als Oliver Glasner im Februar 2024 bei Crystal Palace unterschrieb, ahnte niemand, was für eine Erfolgsgeschichte folgen würde. Der 51-jährige Taktik-Guru holte mit den "Eagles" den ersten großen Titel. Der Londoner Traditionsverein gewann unter seiner Führung nicht nur den FA Cup, sondern auch den englischen Super Cup gegen den FC Liverpool.

Doch zuletzt strauchelte Palace. Seit Wochen wartet man auf einen Sieg, zudem schnappte sich Manchester City Abwehr-Boss Marc Guehi. Immer wieder wurde Glasner mit Top-Vereinen, wie dem FC Liverpool, Tottenham oder Manchester United in Verbindung gebracht.

Nun hat der Österreicher seinen Abschied im Rahmen einer Pressekonferenz selbst bekannt gegeben. "Ich habe dem Verein bereits vor Monaten mitgeteilt, dass ich eine neue Herausforderung möchte", bestätigt Glasner seinen Abschied im Sommer. Wohin ihn die Reise zieht, hat er noch nicht bekannt gegeben, die Gerüchteküche wird nach der Abschieds-Bestätigung allerdings weiter brodeln.

oe24-Infos: Glasner bleibt in England

Laut oe24-Informationen wird Glasner auf jeden Fall in England bleiben. Seine Familie fühlt sich in London extrem wohl und seine Tochter geht hier mittlerweile auch zur Schule. Neben Manchester United soll vor allem Tottenham großes Interesse zeigen.

Neben seinen Erfolgen in England überzeugte Glasner vor allem bei Eintracht Frankfurt, die er 2022 zum Europa-League-Sieg führte, und dem LASK, den er sensationell vom Bundesliga-Aufsteiger 2017 zum Vizemeister und gefürchteten Bullen-Jäger gemacht hatte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden