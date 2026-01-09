Hammer-Gerücht: Thomas Tuchel übernimmt Top-Klub

Der aktuelle englische Teamchef ist beim Rekordmeister im Gespräch.

Nach dem Aus von Rúben Amorim sucht Manchester United einen neuen Trainer. Medienberichten zufolge soll dabei vorerst Ole Gunnar Solskjær bis Saisonende aushelfen und erst dann ein neuer Coach übernehmen. Spekuliert wird dabei unter anderem über Oliver Glasner, Kieran McKenna oder Xavi.

"Einer der Besten"

Klub-Legende Paul Scholes bringt nun einen weiteren Namen ins Spiel: Thomas Tuchel. „Ich halte ihn für einen der Besten überhaupt“, schwärmt der 51-Jährige im Podcast „The Good, The Bad and The Football“. Der Deutsche kenne die Mechanismen von Großklubs und welcher Druck herrscht. Zudem würde auch die Spielweise gut zu United passen.

Das Problem: Tuchel ist aktuell englischer Teamchef und bereitet sich mit den Three Lions auf die WM in Nordamerika vor. Für Scholes ist dies aber kein Hindernis – der 52-jährige Deutsche könnte direkt nach der Weltmeisterschaft wechseln und mit United in die neue Saison starten.