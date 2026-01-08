Trainer-Knall: Landet Ruben Amorim sofort bei Topklub?

Erst seit Montag ist Ruben Amorim bei Manchester United nicht mehr im Amt, nachdem er den Rauswurf geradezu heraufbeschworen hat. Nun aber die Überraschung: Der Portugiese könnte sofort bei einem Topklub unterkommen und obendrein einen ehemaligen ManUnited-Coach beerben.

"Ich werde nicht kündigen. Ich mache meinen Job, bis ein anderer Trainer kommt und mich ersetzt", waren die berühmten letzten Worte von Ruben Amorim im Amt von Manchester United. Nachdem er auch den sportlichen Leiter Jason Wilcox und Recruitment-Chef Christopher Vivell öffentlich kritisiert hatte, war es wohl zu viel.

Seit Montag ohne Job, bereits jetzt gibt es aber die ersten Gerüchte zu seinem nächsten Traineramt. Er soll nämlich seinem Landsmann und Trainer-Legende José Mourinho bei Benfica Lissabon nachfolgen - so berichtet die Daily Mail.

Folgt Amorim auf eine Trainerlegende?

154 Spiele absolvierte der heute 40-Jährige als Profi für die Águia, die Adler. Daher wird er natürlich schon länger als zukünftiger Trainer gehandelt, auch wenn er den großen Stadtkonkurrenten Sporting zur Meisterschaft geführt hat.

Benfica ist in der Meisterschaft zehn Punkte hinter dem Führenden Porto auf Rang drei, hinter Sporting. Eine "schreckliche, unerklärliche und inakzeptable", nach Mourinhos Worten, 1:3-Niederlage im Halbfinale des Allianz-Cups gegen den SC Braga machte die Situation des 62-Jährigen nicht einfacher.

Allerdings kam der zweifache Champions-League-Sieger auch erst im September, musste eine dysfunktionale Mannschaft übernehmen und hat noch Vertrag bis 2027. Noch könnte er also etwas Zeit gut haben.