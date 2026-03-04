Bayern-Beben: Manuel Neuer (39) hört im Sommer auf

Manuel Neuer sorgt beim FC Bayern für Spekulationen: Nach seiner endgültigen Absage an das Nationalteam steht nun auch seine Zukunft im Verein in den Sternen. Ein Karriereende im Sommer ist denkbar.

Beim FC Bayern mehren sich die Zeichen, dass die Ära von Manuel Neuer im Tor zu Ende gehen könnte. Der Weltmeister hat einer Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft eine finale Absage erteilt, was nun auch Fragen zu seinem Verbleib in München aufwirft. Intern gibt es beim österreichischen Rekordmeister-Rivalen erste Zweifel, ob der 39-Jährige seinen bis zum 30. Juni 2026 laufenden Vertrag überhaupt erfüllen oder gar verlängern möchte.

Gespräche in der Länderspielpause

Ein konkreter Termin für die Zukunftsplanung steht bereits fest: In der kommenden Länderspielpause Ende März wollen sich die Verantwortlichen und der Torwart zusammensetzen. Besonders symbolträchtig ist der 27. März, an dem Neuer seinen 40. Geburtstag feiert. Bis zu diesem Zeitpunkt möchte der Keeper in seinen Körper hineinhören und eine Entscheidung treffen. Aktuell laboriert er an einem Faserriss in der linken Wade, den er sich am Samstag beim Spiel in Bremen zugezogen hat.

Chancen stehen bei 50 Prozent

Aus dem Umfeld des Superstars ist zu hören, dass die Chancen für eine Fortsetzung der Karriere derzeit bei etwa 50 Prozent liegen. Seine Ehefrau Anika steht dabei voll hinter ihm – egal, ob er noch ein Jahr dranhängt oder sich ab Sommer ganz der Familie widmen möchte. Sollte sich Neuer fit genug fühlen, würden ihm die Bayern-Bosse wohl ein neues Vertragsangebot vorlegen. Dennoch ist der Verein auf ein mögliches Ende vorbereitet.

Jonas Urbig als Nachfolger

Das Szenario für einen Rücktritt ist intern bereits durchgespielt. Jonas Urbig, der für eine Ablösesumme von bis zu zehn Millionen Euro vom FC Köln verpflichtet wurde, soll die neue Nummer eins werden. Währenddessen planen die Münchner ohne Alexander Nübel, der aktuell noch an Stuttgart verliehen ist und im Sommer verkauft werden soll. Auch die Zukunft von Urgestein Sven Ulreich ist noch ungewiss, ihm winkt jedoch eine Anschlussfunktion im Verein.