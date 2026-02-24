Nach Ariel-Streit: Mit IHR schmust Dschungelstar Umut Tekin jetzt bei "The 50"

In der neuen Staffel von "The 50" geht es heiß her. Auch Tekin ist diesmal dabei und geht mit einer Kollegin auf Tuchfühlung.

Wer geglaubt hat, bei der Prime-Video-Show „The 50“ gehe es ausschließlich um den sportlichen Ehrgeiz für die Follower-Schar, der hat die Rechnung ohne das Hormon-Chaos der Reality-Prominenz gemacht. Wenn am 9. März die dritte Staffel startet, wird das Preisgeld offenbar nicht das Einzige sein, das für pulsierende Spannung sorgt: Gleich vier Kandidaten konnten ihre Finger (und Zungen) nicht bei sich behalten.

Mehr lesen:

Umut auf Tuchfühlung

Im Zentrum des ersten Knutsch-Wirbels steht Dschungel-Star Umut Tekin (28). Während im Trailer noch mit dem Geheimnis gespielt wird, wer da eigentlich mit wem auf Tuchfühlung geht, hat Bild die Indizien bereits akribisch ausgewertet.

Der verräterische Nagel-Check

Dass es sich bei der dunkelhaarigen Unbekannten um „Sommerhaus der Normalos“-Kandidatin Vanessa Brahimi handelt, scheint dank eines peniblen Detail-Checks nun festzustehen. Das Gesicht der Frau bleibt im Video zwar geschickt verborgen, doch ihre Maniküre ist ein glasklarer Hinweis: Die langen, nudefarbenen Nägel in der Knutsch-Sequenz gleichen exakt jenen, die Vanessa auf den offiziellen Werbeaufnahmen zur Show präsentiert.

Eigentlich ist das Konzept der Show ja ein anderes: Nicht die Stars selbst, sondern einer ihrer glücklichen Follower soll am Ende das große Geld abräumen. Doch wie es bei diesem Cast nun einmal ist: Zwischen den harten Spielen im Kampf um das Preisgeld bleibt im Villa-Alltag offenbar noch genügend Zeit für intime „Zungenbekenntnisse“. Es wird also nicht nur um Follower-Gunst, sondern auch um reichlich Drama gehen.