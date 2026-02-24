Kein Ausweg mehr: 16 Monate Haft für „Hör mal, wer da hämmert“-Star

Der Schauspieler kam in den vergangenen Jahren mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt. Jetzt muss er sogar eine Freiheitsstrafe antreten.

Für Zachery Ty Bryan (44), den einstigen TV-Sonnenschein aus der Kult-Serie „Hör mal, wer da hämmert“, ist das Maß nun endgültig voll – und zwar im juristischen Sinne. Während er in den 90er-Jahren als Brad Taylor das Herz des Publikums eroberte, sorgt er heute nur noch für Schlagzeilen in den Polizeiberichten. Diesmal sah das Gericht in Riverside County, Kalifornien, von jeglicher Milde ab: Wegen Trunkenheit am Steuer wurde der Schauspieler zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt. Ein Antrag auf Bewährung wurde konsequent abgelehnt, lediglich 57 Tage Untersuchungshaft wurden ihm auf die Strafe angerechnet.

Eine Chronik des Kontrollverlusts

Die Abwärtsspirale des Ex-Kinderstars liest sich wie ein Drehbuch für ein tragisches Hollywood-Drama:

Februar 2024: Bryan wurde nachts um 2:30 Uhr wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen, nachdem Beamte deutliche Anzeichen einer Beeinträchtigung feststellten.

Oktober 2024: Nur wenige Monate später folgte die nächste Verhaftung in Oklahoma. Ohne gültigen Führerschein und erneut unter Alkoholeinfluss gestand er den Beamten freimütig, „zu viel“ getrunken zu haben. Sein fehlendes Dokument war kein Versehen, sondern die direkte Konsequenz früherer Delikte.

Häusliche Gewalt und gefährliche Manöver

Doch der Alkohol war nicht sein einziges Problem mit dem Gesetz. Bereits im Oktober 2023 bekannte sich Bryan der häuslichen Gewalt für schuldig und erhielt eine dreijährige Bewährungsstrafe. Dass er diese nicht ernst nahm, zeigte sich spätestens im November 2025, als er wegen Verstößen gegen seine Auflagen erneut in Gewahrsam genommen wurde.

Besonders bizarr: Im selben Monat eskalierte ein Konflikt mit seiner Verlobten Johnnie Faye Cartwright derart, dass diese laut Berichten versuchte, Bryan mit einem Fahrzeug zu überfahren – während ihre drei gemeinsamen Kinder mit an Bord waren. Das Manöver endete im Straßengraben und bescherte Cartwright eine Anklage wegen versuchter Körperverletzung.

Vom TV-Idol zum Häftling

Es ist ein tiefer Fall für einen Mann, der einst in allen acht Staffeln einer der erfolgreichsten Sitcoms der Welt an der Seite von Tim Allen glänzte. Neben Gastspielen in „Der Prinz von Bel-Air“ und „Veronica Mars“ war er 2006 sogar im Blockbuster „The Fast and the Furious: Tokyo Drift“ zu sehen. Heute tauscht der einstige Serienstar das Rampenlicht endgültig gegen schwedische Gardinen.