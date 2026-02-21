Dschungel-König Gil Ofarim warnt seine Fans: "Kauft den Quatsch nicht"

Zum ersten Mal nach seinem Sieg im Dschungelcamp meldet sich Gil Ofarim zurück. Auf Instagram warnt er seine Fans vor einem dreisten Betrug.

Vor 17 Tagen wurde Gil Ofarim zum Dschungelkönig ernannt. Er setzte sich im Staffelfinale von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gegen Reality-TV-Star Samira Yavuz und "Hot oder Schrott"-Tester Hubert Fella durch. Nun meldet sich der Musiker zum ersten Mal bei seinen Fans und hat eine eindringliche Warnung an sie.

In einem Instagram-Video will Ofarim seine rund 175.000 Followern vor einer Betrugsmasche warnen. Er zeigt zum Beginn seine eigene Autobiografie "Freiheit in mir". Die ist 2021 erschienen.

Eigene Biografie fast ausverkauft

Der Musiker betont: "Da liegt sehr viel Herzblut drin." Ofarim rät seinen Fans die E-Book-Variante zu lesen, da die gedruckten Bücher fast ausverkauft sind.

Danach wird er richtig ernst. Ofarim hat entdeckt, dass seit dem 16. Februar eine weitere Biografie über ihn existiert. Der Autor Theo Meier veröffentlichte das Buch "Die Zerbrechlichkeit des Ruhms" und sorgt beim Musiker für Empörung. Sein Verdacht: Das Buch sei mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.

"Kauft den Quatsch nicht"

Ofarim meint: "Kauft den Quatsch nicht. Da will euch jemand einfach nur verarschen und schnell Geld machen mit der Nummer." Für ihn sind auch die Bilder im Buch KI-generiert: "Und auch die Bilder sind alle nur KI."

Ob wirklich das Buch mithilfe einer KI erstellt wurde, ist bislang nicht bekannt. Fix ist, dass die Biografie ohne seiner Beteiligung hergestellt wurde.