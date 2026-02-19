Alles zu oe24VIP
Sonja Zietlow
© Getty Images

Heftig

"Habe genug von ihr!": Shitstorm für Sonja Zietlow wegen IHM

19.02.26, 09:20
Teilen

Sonja Zietlow sorgt nach dem Dschungelcamp-Wiedersehen für ordentlich Wirbel. 

Mittwoch, 18. Februar, 18:00 Uhr, ARD: In der Quizshow "Wer weiß denn sowas?" ist Sonja Zietlow als prominenter Gast geladen. Doch die Vorfreude auf den Auftritt der 57-Jährigen wird von massiver Kritik überschattet. Der Grund für den Ärger liegt in ihrem jüngsten Auftritt beim großen Dschungelcamp-Wiedersehen, bei dem viele Zuschauer der Moderatorin Parteilichkeit vorwerfen.

Dschungelcamp
© RTL

Mehr zum Thema

Vorwurf als Gil-Fangirl

Im Zentrum der Debatte steht Zietlows Umgang mit dem amtierenden Dschungelkönig Gil Ofarim. In den Augen vieler Fans nahm sie den 43-jährigen Sänger zu sehr in Schutz und sparte an kritischen Nachfragen. Die Moderatorin hatte unter anderem betont, dass Ofarim die Erwartungen seiner Mitcamper wohl gar nicht habe erfüllen können. Zudem stellte sie klar, dass er schon vor dem Davidstern-Skandal mehrfach als Sänger für die Show angefragt worden sei. In den sozialen Netzwerken wurde sie daraufhin mehrfach als "Gil-Fangirl" tituliert.

Fans kündigen Boykott an

Die Enttäuschung sitzt bei einem Teil der Community tief, was sich nun unter einem Instagram-Post zu ihrem ARD-Auftritt zeigt. "Solange da keine Einordnung zum Thema Gil kommt, wird das nicht geschaut", kommentiert ein User entschlossen. Andere kündigen an, den Sender allein wegen Zietlows Teilnahme zu meiden. Die Vorwürfe wiegen schwer: Von fehlender Verantwortung und mangelnden Konsequenzen ist die Rede. Manche langjährigen Fans zeigen sich besonders frustriert und geben an, vorerst genug von der Moderatorin zu haben.

