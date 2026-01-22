Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Jan Koeppen
© Instagram, RTL / Pascal Bünning

Vor Start

Dschungelcamp-Moderator Köppen hat 10 Kilo abgespeckt: Plötzlich mit Sixpack und hot!

22.01.26, 09:46 | Aktualisiert: 22.01.26, 11:03
Teilen

Der Moderator hat hart an seinem neuen Körper gearbeitet und ist sehr stolz.

Am 23.1. geht es endlich los und durch den australischen  Dschungel  schallt wieder: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus".

Das Dschungelcamp-Moderatoren-Duo ist bereit für den TV-Marathon des Jahres.
© Hersteller

 

Mehr zum Thema

Lesen Sie auch

Transformation

Moderatorin Sonja Zietlow tunt sich für das TV-Highlight jedes Jahr. Schon vor längerem hat sie verraten, sich vor der Abreise ein bisschen Botox spritze zu lassen. Ihr Co-Moderator Jan Köppen war bislang eher als der Gemütliche bekannt. Doch das hat nun ein Ende. Denn Köppen ist kaum wiederzuerkennen.

Sein Tipp

Der 42-Jährige hat nämlich ordentlich Gewicht verloren. Wie er im RTL-Interview verrät, hat er sich mit seinen damals "93 Kilo nicht mehr wohlgefühlt". Letztes Jahr am Rande des Dschungelcamps hat er mit regelmäßigen Sporteinheiten bekommen, "20 Minuten am Fahrrad und dann habe ich nicht mehr aufgehört". Langsam habe er einiges an seiner Ernährung verändert und er schätze Sport nun auch aus mentalen Aspekten. 

DAS zählt

Sein Tipp: "Der Weg ist das Ziel" Für ihn sei das Wohlbefinden im eigenen Körper vorrangig, nicht die Kilos.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden