Der Moderator hat hart an seinem neuen Körper gearbeitet und ist sehr stolz.

Am 23.1. geht es endlich los und durch den australischen Dschungel schallt wieder: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus".

Moderatorin Sonja Zietlow tunt sich für das TV-Highlight jedes Jahr. Schon vor längerem hat sie verraten, sich vor der Abreise ein bisschen Botox spritze zu lassen. Ihr Co-Moderator Jan Köppen war bislang eher als der Gemütliche bekannt. Doch das hat nun ein Ende. Denn Köppen ist kaum wiederzuerkennen.

Der 42-Jährige hat nämlich ordentlich Gewicht verloren. Wie er im RTL-Interview verrät, hat er sich mit seinen damals "93 Kilo nicht mehr wohlgefühlt". Letztes Jahr am Rande des Dschungelcamps hat er mit regelmäßigen Sporteinheiten bekommen, "20 Minuten am Fahrrad und dann habe ich nicht mehr aufgehört". Langsam habe er einiges an seiner Ernährung verändert und er schätze Sport nun auch aus mentalen Aspekten.

Sein Tipp: "Der Weg ist das Ziel" Für ihn sei das Wohlbefinden im eigenen Körper vorrangig, nicht die Kilos.