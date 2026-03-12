Holzkohle, Gas oder Elektro: Welcher Grill-Typ sind Sie wirklich?

Die Temperaturen steigen und plötzlich ist er wieder da: dieser unwiderstehliche Duft nach Sommer, der durch Gärten, Parks und Balkone zieht: Die Grillsaison steht in den Startlöchern! Doch wer sich dieses Jahr ein neues Gerät zulegen möchte, steht vor der Frage: Holzkohle, Gas oder doch Elektro?

Endlich ist es wieder so weit! In Österreichs Gärten und auf den Balkonen laufen die Geräte wieder heiß. Wer sich in diesem Jahr ein neues Modell zulegt, steht vor der Qual der Wahl. Die Auswahl ist riesig, und eines vorweg: Grill ist nicht gleich Grill! Jeder Typ hat seinen eigenen Charakter und seine ganz persönlichen kulinarischen Superkräfte. Wir zeigen Ihnen, welches Modell wirklich zu Ihnen, Ihrem Zuhause und Ihrem Geschmack passt.

Holzkohle, Gas oder Elektro?

Bevor es ans Eingemachte, beziehungsweise Gegrillte, geht, schauen wir uns die drei beliebtesten Grilltypen an. Jeder hat seine ganz eigenen kulinarischen Stärken.

Der Holzkohlegrill

Der absolute Klassiker für alle, die das ursprüngliche BBQ-Feeling lieben! Hier geht es um Feuer, Flamme und das unverwechselbare Raucharoma, das nur glühende Kohlen erzeugen können. Zwar braucht man etwas Geduld beim Anheizen, doch das Ergebnis auf dem Teller belohnt jede Minute Wartezeit. Die offene Glut liefert intensive Hitze, ideal für alles, was eine knackige Kruste verlangt:

Steaks (Rind, Schwein, Lamm)

Spareribs & Würstchen

Gemüsespieße & Maiskolben

Vorteil: Unschlagbarer Rauchgeschmack und extreme Hitze für die perfekten Röstaromen.

Der Nachteil: Braucht Vorbereitungszeit und ist auf vielen Stadtbalkonen verboten.

Der Gasgrill

Sie wollen keine Zeit verlieren und schätzen volle Kontrolle? Dann ist der Gasgrill Ihr bester Freund. Er ist in Rekordzeit startklar und die Temperatur lässt sich präzise regeln. Besonders für Familien oder Vielgriller, die auch unter der Woche schnell auflegen wollen, ist er die erste Wahl. Empfindliche Lebensmittel sind auf dem Gasgrill am besten aufgehoben:

Fisch & Geflügel: Ob Hähnchenbrust oder Lachs auf der Haut, durch indirekte Hitze bleibt alles saftig und verbrennt nicht.

Burger: Außen kross, innen saftig

Pizza: Mit einem Pizzastein und geschlossenem Deckel wird Ihr Grill zum italienischen Steinofen.

Vorteil: Sofort einsatzbereit, temperaturstabil und ideal für große Runden.

Nachteil: Weniger Raucharoma, dafür aber deutlich weniger Aufwand beim Putzen.

Der Elektrogrill

Kein Garten? Kein Problem! Der Elektrogrill ist der beste Freund des Stadtbewohners. Er ist kompakt, sauber und das Wichtigste: Er verursacht keinen störenden Rauch. Ob kleiner Balkon, direkt am Küchentisch oder sogar bei strömendem Regen drinnen – solange eine Steckdose in der Nähe ist, ist die Grillparty gerettet. Er liefert unkomplizierten Genuss für spontane Hungerattacken:

Grillkäse, Tofu & Halloumi

Feines Gemüse: Zucchinischeiben, Pilze oder Spargel sind ruckzuck gar und brauchen kaum Fett.

Kurzgebratenes & Snacks: Dünne Rinderstreifen, Putenbrust oder sogar knusprig gepresste Wraps und Sandwiches gelingen hier im Handumdrehen.

Vorteil: Platzsparend, rauchfrei, pflegeleicht und fast überall erlaubt.

Nachteil: Keine echte Glut und wenig rustikales Lagerfeuer-Gefühl.

Welcher Grill passt zu Ihnen?

Sind Sie der Romantiker, der das Ritual des Feuermachens und rauchige Steaks zelebriert? Dann greifen Sie zur Holzkohle! Sind Sie eher der Genießer, der nach Feierabend schnell, aber auf Top-Niveau Burger und Pizza zaubern will? Der Gasgrill ruft nach Ihnen! Oder sind Sie der urbane Spontan-Griller, der unkompliziert auf dem Balkon ein paar Gemüsespieße und Halloumi auflegen möchte? Dann ist der Elektrogrill Ihr Perfect Match.