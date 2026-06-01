Frisch vom Feld: Das MUSS im Juni auf Ihren Teller

Der Sommer steht endlich vor der Tür und dieser macht unseren Speiseplan noch abwechslungsreicher. Jetzt gibt es wieder bunte Salate, frisches Gemüse und Früchte aus dem Freiland. Auch die letzten Obst- und Gemüsepflanzen erwachen im Juni endgültig aus dem Winterschlaf.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Jetzt heißt es zugreifen. Der Juni bringt eine wahre Geschmacksexplosion auf den Teller: Frisch geerntetes Obst und Gemüse aus heimischem Anbau sorgen für Sommerfeeling pur. Dazu sind die saisonalen Vitaminbomben nicht nur besonders aromatisch, sondern auch gut für Gesundheit und Geldbörse. Diese Juni-Stars sollten Sie jetzt unbedingt essen.

Saisonales Gemüse im Juni

© Getty Images

Brokkoli, Karfiol und Kohlrabi

Karfiol punktet mit einem milden Geschmack und ist dabei äußerst vielseitig. Im Juni ist er aus regionalem Anbau besonders frisch und aromatisch. Auch Brokkoli und Kohlrabi werden im Juni frisch geerntet und sind besonders zart.

Spargel

Für das "weiße Gold" heißt es im Juni: Schnell sein! Die heimische Spargelsaison endet zeitgleich mit dem Rhabarber am 24. Juni. Nutzen Sie die letzten Wochen für köstliche Gerichte mit weißem oder grünem Spargel.

Zucchini und Gurken

Zucchini, Salatgurken und Radieschen haben ab sofort Hochsaison. Durch ihren hohen Wassergehalt sind sie die perfekten Durstlöscher an heißen Tagen. Zucchini machen sich großartig auf dem Grill, während Gurken und Radieschen jedem Salat die nötige Leichtigkeit und den ultimativen Crunch verleihen.

Salate

Die Auswahl an Salaten aus dem Freiland wächst rasant und bringt Abwechslung in die Salatschüssel. Der milde, zarte Kopfsalat zergeht fast auf der Zunge und liebt ein leichtes Zitronen-Dressing. Der Eisbergsalat und der Romanasalat bleiben lange knackig, während der intensiv-nussige Rucola eine leicht scharfe Note mitbringt.

Obst im Juni

© Getty Images

Erdbeeren

Erdbeeren sind der unangefochtene Favorit im Frühsommer. Sie haben ihr volles, intensiv-süßes Aroma erreicht und strotzen nur so vor Vitamin C. Ob pur genascht, auf dem klassischen Erdbeerkuchen, im erfrischenden Smoothie oder als fruchtiges Highlight im Spargelsalat, Erdbeeren sind das Must-have im Juni.

Beeren

Im Juni gesellen sich Himbeeren, erste Heidelbeeren, Johannisbeeren und Stachelbeeren dazu. Diese kleinen Powerpakete sind reich an Antioxidantien und schmecken nach purem Sommer. Sie eignen sich hervorragend für selbstgemachte Marmeladen, als farbenfrohes Topping für das morgendliche Müsli oder gebacken in einem warmen, knusprigen Crumble.

Kirschen

Knackig, prall und tiefrot hängen die ersten Süßkirschen an den Bäumen. Sie sind der perfekte, gesunde Snack für zwischendurch. Gegen Ende des Monats folgen dann auch die Sauerkirschen, die sich fantastisch für Kuchen, Desserts oder zum Einkochen eignen.

Rhabarber

Botanisch gesehen ein Gemüse, landet er bei uns meist als süßes Dessert auf dem Teller. Für das süß-saure Stangengemüse beginnt im Juni der Countdown: Traditionell endet die Ernte am 24. Juni (dem Johannistag). Danach steigt der Gehalt an Oxalsäure stark an und die Pflanze braucht Ruhe. Genießen Sie also jetzt noch schnell Rhabarberkompott, saftige Rhabarber-Schorlen oder einen feinen Baiser-Kuchen.