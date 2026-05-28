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Neuer Gastro-Hotspot: "Brioche & Brösel" eröffnet erstes Lokal
© Figlmüller Group

Schnitzel-Burger

Neuer Gastro-Hotspot: "Brioche & Brösel" eröffnet erstes Lokal

28.05.26, 13:41
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Wien darf sich auf einen neuen Schnitzel-Hotspot freuen. Die Familie Figlmüller macht aus ihrem beliebten Innenstadt-Stand jetzt ein richtiges Lokal. In der Rotenturmstraße 11 wartet schon bald jede Menge Platz für saftige Burger, ganz nach Wiener Art.

Die Bundeshauptstadt ist um eine kulinarische Sensation reicher. Was als mutiges Pop-up begann, hat sich in Rekordzeit zu einem der spannendsten und erfolgreichsten Food-Konzepte der Wiener Innenstadt entwickelt. Jetzt gehen Hans und Thomas Figlmüller den nächsten logischen Schritt: „Brioche und Brösel“ bekommt ein fixes Zuhause. 

Der Wiener Burger

Neuer Gastro-Hotspot:
© Figlmüller Group

„Brioche und Brösel“ steht für einen völlig eigenständigen Zugang zu Burgern, verfeinert mit Wiener DNA und einem charmanten Augenzwinkern. Das Konzept bricht bewusst mit amerikanischen Traditionen und setzt voll auf die heimische Küche: Wiener Klassiker wie das Schnitzel, Tafelspitz oder Backhendl landen hier nicht wie gewohnt auf dem Teller, sondern direkt im weichen Brioche-Bun. Das Ergebnis? Neu gedacht, urban interpretiert und kompromisslos gut im Geschmack. 

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Vom Streetfood-Stand zum Gastro-Hotspot

Der bisherige Streetfood-Stand in der Rotenturmstraße entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zum absoluten Publikumsmagneten für Einheimische und Touristen gleichermaßen. Doch der massive Erfolg brachte schnell ein ganz pragmatisches Problem mit sich: Platzmangel. Der Andrang war schlichtweg zu groß für die kleine Bude.

Neuer Gastro-Hotspot:
© Figlmüller Group

Direkt in der Rotenturmstraße 11 öffnet das neue Lokal nun bald seine Pforten und bietet den Fans endlich den verdienten Komfort und deutlich mehr Platz. Das Beste daran für Eilige: Der alte Streetfood-Stand wird nach der Neueröffnung des Restaurants vorerst parallel weitergeführt, sodass auch der schnelle Genuss im Vorbeigehen gesichert bleibt. 

Die große Premiere: Endlich gibt es Pommes

Das neue Restaurant bietet den Betreibern nicht nur mehr Raum für Gäste, sondern auch deutlich mehr Spielraum für neue kulinarische Ideen. Und ein Punkt wird alle Fans von knusprigen Beilagen besonders glücklich machen: die neue technische Ausstattung.

Im alten Verkaufsstand hatte eine Fritteuse beim besten Willen keinen Platz. Im neuen, vollwertigen Restaurant zieht diese nun endlich ein und sorgt für eine echte Premiere: Ab der Eröffnung wird es zu den Burgern auch eigene, frisch zubereitete Figlmüller-Pommes geben. Ein lang ersehnter Traum der Community geht damit in Erfüllung.

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