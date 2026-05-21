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Schnitzel-Eis & Co: Hier gibt es jetzt die skurrilsten Eis-Sorten in Wien
© Getty Images

Experimentierfreudig

Schnitzel-Eis & Co: Hier gibt es jetzt die skurrilsten Eis-Sorten in Wien

21.05.26, 11:09
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Eine Eisdiele in Wien sorgt jetzt mit den wohl skurrilsten Sorten des Sommers für Aufsehen. 

Vanille, Schokolade oder Erdbeere? Langweilig. Wer dachte, dass der Hype um komplett verrückte Food-Kreationen langsam vorbei ist, hat wohl noch nichts vom neuen Jubiläumsprogramm von Eis-Greissler gehört. Denn dort gibt es jetzt Eissorten, die klingen wie ein Fiebertraum nach einem Heurigenbesuch. 

Gratis-Eis und Preise wie 2011

Der Anlass für die wilden Sorten: Eis-Greissler feiert gleich doppelt Jubiläum, nämlich 15 Jahre Eis-Greissler in Österreich und 10 Jahre Erlebniswelt in Krumbach. Deshalb läuft vom 26. bis 31. Mai eine große Jubiläumswoche mit einigen Aktionen. Das Highlight: In allen Filialen Österreichs ist das Eis jeweils in den ersten 15 Minuten nach der Öffnung gratis. In der Erlebniswelt in Krumbach gibt es am 30. und 31. Mai zwischen 10 und 14 Uhr sogar komplett kostenloses Eis. Außerdem wird's nostalgisch: Eine Kugel Eis kostet während der Jubiläumsaktion nur 1,20 Euro, also genauso viel wie im Gründungsjahr 2011.

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Diese Eissorten klingen komplett absurd 

Wirklich viral dürfte aber vor allem das neue Spezialsortiment gehen. Denn zum Jubiläum bringt der Eis-Greissler insgesamt 15 exklusive Sorten heraus und einige davon wirken ehrlich gesagt eher wie ein TikTok-Challenge-Video als klassische Eisdiele. 

Darunter:

  • „Schnitzel mit Zitrone“
  • „Schimmelkäse mit Trauben“
  • „Grammeln“ 

Die Kombination aus süß, salzig und komplett skurril dürfte vor allem experimentierfreudige Eisfans anlocken. Ob Schnitzel-Eis tatsächlich schmeckt? Das müssen mutige Wiener:innen wohl selbst herausfinden.

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