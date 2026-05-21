Nicht wegwerfen! Darum sollten Sie die Blätter von Erdbeeren mitessen

Fast jeder tut es: Wir waschen die Erdbeeren, zücken das Messer, schneiden den grünen Strunk ab und befördern ihn in den Biomüll. Doch genau damit werfen Sie einen der gesündesten Teile einfach weg. Warum das Erdbeergrün so gesund ist und wie Sie es ganz einfach mitessen können, erfahren Sie hier.

Die Erdbeer-Saison ist eröffnet. Sobald die leuchtend roten Früchte in den Supermarktregalen auftauchen, wandern sie fast schon automatisch in unseren Einkaufskorb. Zuhause angekommen, folgt meist das gewohnte Ritual: Die Beeren werden gründlich gewaschen und penibel von ihren grünen Blättern befreit. Doch genau das ist ein großer Fehler, denn das Grün ist viel zu schade für die Biotonne. Was die meisten nicht wissen: Die Kelchblätter der Erdbeere sind absolut essbar und sogar richtig gesund.

So gesund sind die Blätter von Erdbeeren

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Kaum zu glauben aber wahr: Die Blätter enthalten fast so viele Nährstoffe wie die Erdbeere selbst. So enthalten sie reichlich Vitamin C, ein wichtiger Baustein für ein starkes Immunsystem. Außerdem ist das Erdbeergrün vollgepackt mit sogenannten Polyphenolen (sekundären Pflanzenstoffen) wie Ellagsäure und bestimmten Gerbstoffen (Ellagitanninen). Diese wirken stark antioxidativ, bekämpfen freie Radikale im Körper und können so Entzündungsprozesse hemmen sowie die körpereigene Kollagenproduktion unterstützen.

In der traditionellen Naturheilkunde schwört man schon lange auf die Blätter. Sie wirken verdauungsfördernd und können unterstützend bei Magen-Darm-Beschwerden oder sogar zur Linderung von leichten Gelenkschmerzen eingesetzt werden. Nebenbei liefern die Blätter auch wertvolle Mikronährstoffe wie Kalzium, Eisen und Kalium.

So integrieren Sie das Erdbeergrün in den Speiseplan

Zugegeben, die kleinen Blätter haben roh eine leicht bittere, krautige Note, die entfernt an zarten Spinat erinnert. Doch das sollte Sie nicht abschrecken.

Roh

Waschen Sie die Erdbeere und beißen Sie einfach samt Blättern hinein. Wenn Sie sich erst einmal daran gewöhnt haben, spart das nicht nur Zeit beim Snacken. Der grüne Strunk dient praktischerweise gleich als "Griff", so bleiben die Finger sauber und klebriger Fruchtsaft ist Geschichte.

Als Smoothie

Wer den herben Eigengeschmack der Blätter nicht mag, wirft die ganzen Erdbeeren (mit Grün!) einfach in den Mixer. In Kombination mit der Süße anderer Früchte fällt das Blattwerk geschmacklich überhaupt nicht auf, aber die Extra-Portion Antioxidantien landet direkt in Ihrem Glas.

Als Tee

Übergießen Sie frische oder getrocknete Erdbeerblätter mit kochendem Wasser und lassen Sie den Aufguss etwa zehn Minuten ziehen. Das ergibt einen milden Tee, der wahre Wunder für einen unruhigen Magen wirken kann.

Auf dem Salat oder im Wasser

Feingehackt geben die Blätter Sommersalaten eine frische, gesunde Note. Oder Sie geben sie zusammen mit ein paar Beeren und Zitronenscheiben in Ihre Wasserkaraffe, ein perfektes, erfrischendes Infused Water.

Bio ist Pflicht

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Da Sie beim Verzehr des Erdbeergrüns das Äußere der Pflanze direkt mitessen, sollten Sie unbedingt auf ungespritzte Bio-Qualität achten. So stellen Sie sicher, dass keine unerwünschten Pestizid-Rückstände auf den Blättern haften. Waschen Sie die Beeren samt Grünzeug vor dem Verzehr natürlich immer gründlich ab. So steht einem sicheren Verzehr nichts mehr im Weg.