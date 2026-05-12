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Spotify
© Getty

Probleme weltweit

Tausende Nutzer melden Spotify-Ausfall

12.05.26, 20:24
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Bei Spotify ging am Abend plötzlich kaum noch etwas: Nutzer weltweit meldeten Probleme beim Musikstreaming. Songs starteten nicht, Playlists blieben leer oder die Suche reagierte nicht mehr. Auch in Österreich häuften sich innerhalb kurzer Zeit die Beschwerden massiv.

Laut der Plattform Allestörungen.at gingen hierzulande mehr als tausend Meldungen ein. Die ersten Probleme traten gegen 18 Uhr auf. Noch rund eineinhalb Stunden später berichteten zahlreiche Nutzer weiterhin über Ausfälle. Eine Lösung sei zunächst nicht in Sicht.

Probleme weltweit

Die Störung beschränkte sich offenbar nicht auf einzelne Länder. Auch international häuften sich Beschwerden. In sozialen Netzwerken meldeten User aus verschiedenen Regionen, dass Spotify plötzlich nicht mehr funktionierte. 

Spotify bestätigt Probleme

Der Streamingdienst hat die Schwierigkeiten inzwischen selbst bestätigt. Über den offiziellen Supportkanal auf X teilte Spotify mit: Man sei sich der aktuellen Probleme bewusst und prüfe die Ursache bereits.

Wodurch die Störung ausgelöst wurde, ist derzeit allerdings noch unklar. Einen Zeitpunkt für die Behebung gibt es bislang nicht.

Besonders ärgerlich: Selbst heruntergeladene Inhalte scheinen bei manchen Nutzern zeitweise nicht zu funktionieren. Andere berichten wiederum, dass nur bereits gespeicherte Songs laufen, neue Musik oder Suchanfragen jedoch ausfallen.

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