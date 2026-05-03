Promis, Ripperln, Frühlingsgefühle: Strandcafé-Opening zum 105-jährigen Jubiläum

Eine Wiener Sommer-Institution hat am 1. Mai sein 105‑jähriges Bestehen direkt auf der Alten Donau gefeiert.

Wenn das berühmte Holzfloß des Strandcafés aus dem Winterschlaf geholt wird, wissen die Wiener: Jetzt beginnt die warme Jahreszeit. Heuer war der Auftakt besonders festlich, denn das Kultlokal an der Alten Donau serviert seit unglaublichen 105 Jahren seine legendären Ripperln am Holzbrett – und das wurde mit einer großen Feier zelebriert. Auf dem Floß drängte sich die heimische Promiszene, von bekannten Sportgrößen bis zu TV‑Gesichtern, die gemeinsam mit der Betreiberfamilie auf mehr als ein Jahrhundert Wiener Genussgeschichte anstießen. Unter anderem mit Christina und Leo Lugner, Otto Konrad, Michael Konsel, Beatrice und Heimo Turin, Conny Kreuter, Enya Rock und vielen mehr.

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Beatrice Turin, Ando Yeritsyan und Conny Kreuter. © ROBIN CONSULT Lepsi

Die Stimmung am Wasser war ausgelassen, während unter der Oberfläche dicke Karpfen ihre Kreise zogen. Oben wurde geschlemmt, gelacht und erinnert. Kulinarisch blieb das Strandcafé seinen Wurzeln treu: Ripperln mit knusprigen Erdäpfeln, Zwiebeln, Pfefferoni und den berühmten Haussaucen standen im Blickpunkt des Interesses. Dazu floss frisch gezapftes Bier, während die Gäste den Blick auf die Skyline genossen. Besonders gefeiert wurde die noch junge Strandcafé‑Stelze, deren krachende Schwarte für freudige Gesichter sorgte.

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Seit 1921 steht das Strandcafé für Wiener Sommerfeeling pur, wobei sich beim mehr als gut besuchten Opening bei Kaiserwetter wieder einmal zeigte, warum das Wiener Kult-Lokal weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Erreichbar ist das Strandcafé an der Alten Donau mit öffentlichen Verkehrsmitteln (U1 Kagran, Straßenbahnlinie 26), zu Fuß, mit dem Fahrrad direkt über die Uferpromenade "An der unteren Alten Donau" oder mit dem Auto. Die Öffnungszeiten erstrecken sich von Montag bis Sonntag von 11:30 bis 23:00 Uhr.