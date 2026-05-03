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Feuer-Inferno in Mehrparteienhaus in Steyr.
© FOTOKERSCHI / KLAUS MADER

Inferno

Wohnung ging in Flammen auf: 6 Verletzte

03.05.26, 12:38
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Der Mieter der Brandwohnung erlitt so schwere Verletzungen, dass er ins Spital geflogen werden musste.

. Sechs Personen sind bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Steyr in der Nacht auf Sonntag verletzt worden. Zu dem Feuer kam es aus vorerst unbekannter Ursache um 2.15 Uhr in einer Wohnung. Der 63-jährige Bewohner gelangte selbst hinaus, wurde aber verletzt. Er musste nach der Erstversorgung mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik nach Graz geflogen werden.

Feuer-Inferno in Mehrparteienhaus in Steyr.

Feuer-Inferno in Mehrparteienhaus in Steyr.

© FOTOKERSCHI / KLAUS MADER

Wegen der sehr starken Rauchentwicklung mussten mehrere Personen mittels Drehleiter aus dem Haus gerettet werden, fünf Leichtverletzte kamen ins Spital.

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