Müllmann ging mit Messer auf 39-Jährigen los

Weil ein Tiroler außerhalb der Öffnungszeiten Grünschnitt ablud, drehte ein Deponie-Mitarbeiter völlig durch und zog ein Messer.

Tirol. Ein 39-Jähriger ist am Samstagabend bei einer Mülldeponie in Reutte von einem 43-Jährigen mit einem Messer bedroht worden. Der 39-Jährige lud außerhalb der Öffnungszeiten der Deponie Grünschnitt ab, was vom 43-jährigen Deponie-Mitarbeiter bemerkt wurde. Es kam zu einem verbalen Streit, zudem trat der 43-Jährige gegen Stoßstange und Motorhaube des Pkw des 39-Jährigen. In weiterer Folge zückte der 43-Jährige ein Messer und bedrohte den 39-Jährigen auf dem Fahrersitz.

Nach der Auseinandersetzung kurz vor 19.00 Uhr verließ der 39-Jährige die Deponie und verständigte die Polizei. Der 43-Jährige wurde von einer Streife festgenommen und befragt. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.