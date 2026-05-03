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Betrunkener ging auf Verkäufer los und verletzte drei Cops
© GettyImages DjelicS Symbolfoto

Festnahme

Betrunkener ging auf Verkäufer los und verletzte drei Cops

03.05.26, 12:01
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Der 35-Jährige wollte das Sportgeschäft nach Ladenschluss nicht verlassen und drehte völlig durch.

Tirol. Ein stark alkoholisierter 35-Jähriger hat am Freitagabend in einem Sportgeschäft in Ischgl (Bezirk Landeck) drei Polizisten leicht verletzt. Der Mann wehrte sich gegen seine Festnahme, nachdem er zuvor einen Mitarbeiter zu schlagen versucht hatte, weil er das Geschäftslokal trotz Ladenschlusses nicht verlassen wollte. Die Festnahme erfolgte, da der 35-Jährige bei der Sachverhaltsaufnahme zunehmend aggressiver wurde und die Polizisten beleidigte.

Nach Angaben der Exekutive betrat der 35-Jährige das Geschäft gegen 18.20 Uhr. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.

Brutale Attacke auch in Zell am Ziller

Bei einer weiteren tätlichen Auseinandersetzung am Freitag in Zell am Ziller (Bezirk Schwaz) wurde ein 25-Jähriger durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt. Der unbekannte Kontrahent flüchtete. Im Zuge des dem Schlag vorangegangenen Handgemenges wurde auch eine 44-Jährige im Rückenbereich verletzt.

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