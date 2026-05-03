500 Meter lang: Neuer Zwei-Richtungs-Radweg für Transdanubien

Im 22. Bezirk startet der nächste große Ausbau für das Wiener Radnetz - mit einem klimafitten Lückenschluss zwischen dem Radhighway Nord und der Donaustadtstraße.

Auf der Erzherzog-Karl-Straße in der Donaustadt rollen die Bagger. Im zweiten Bauabschnitt des im Februar präsentierten "Radwegeprogramm 2026" entsteht ein fast 500 Meter langer Zwei-Richtungs-Radweg, der die Industriestraße mit der Donaustadtstraße verbindet. So gibt es künftig eine durchgehende Radstrecke von der Wagramer Straße bis Richtung Stadlau. Sie bringt deutlich mehr Sicherheit für alle jene, die zum Bahnhof, zur HTL und zur Klinik Donaustadt wollen. Auch der Weg zur Donauinsel und Alten Donau wird in Folge deutlich angenehmer für Verkehrsteilnehmer.

"Damit wird der Radhighway Nord mit dem Radweg auf der Donaustadtstraße mit sicherer Radverkehrsinfrastruktur auf 1,2 Kilometer Länge verbunden. So entsteht ein der Donaustadt in immer dichteres Radwegenetz. Wie immer setzen wir bei unseren Projekten auf zusätzliche Entsiegelung und Begrünung - nach dem Motto 'raus aus dem Asphalt'", erklärt Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Anbindung an Wiens ersten Radhighway

"Die neue durchgängige Radverbindung ermöglicht künftig eine komfortable Weiterfahrt von der Wagramer Straße bis zur Donaustadtstraße, über die der Bahnhof Stadlau sowie die HTL und im weiteren Umfeld auch die Klinik Donaustadt sicher erreicht werden können. Zudem schafft der neue Zwei-Richtungs-Radweg eine direkte Verbindung zu den Naherholungsgebieten Donauinsel und Alte Donau", so Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy.

Die wichtige Verkehrsroute führt vom 22. Bezirk über die Reichsbrücke bis in die Innenstadt. Für viele Wiener bedeutet das vor allem eines: schneller, sicherer und ohne Umwege quer durch die Stadt zu radeln. Gleichzeitig wird entlang der Strecke kräftig begrünt, um der Hitze entgegenzuwirken. So werden am neuen Radweg 10 Bäume gepflanzt, ebenso wie zusätzliche Sträucher und gut 240 Quadratmeter Grünfläche. Bereits im ersten Bauabschnitt wurden 17 Bäume gesetzt. Auch für neue Querungen und breitere Gehsteige wird gesorgt.