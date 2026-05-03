8. Mai: Lange Einkaufsnacht in Mödling

Am 8. Mai steht die nächste lange Einkaufsnacht der Mödlinger Wirtschaft am Programm.

Um 16 Uhr findet die Eröffnung durch Bürgermeisterin Silvia Drechsler am Schrannenplatz statt. Zahlreiche Mödlinger Geschäfte locken wieder mit speziellen Angeboten und Überraschungsprogramm. Auch ein Kinderprogramm mit Lebkuchen-Verzieren, spannenden Spielestationen für die ganze Familie und dem Stadtmaskottchen Mödzi lockt in die Fußgängerzone. Zusätzlich gibt es auch die Muttertagsaktion "Babenbergertaler erwerben & Geschenk erhalten".