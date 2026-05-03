Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
8. Mai: Lange Einkaufsnacht in Mödling
© Mödling

Shopping

8. Mai: Lange Einkaufsnacht in Mödling

03.05.26, 12:59
Teilen

Am 8. Mai steht die nächste lange Einkaufsnacht der Mödlinger Wirtschaft am Programm.  

Um 16 Uhr findet die Eröffnung durch Bürgermeisterin Silvia Drechsler am Schrannenplatz statt. Zahlreiche Mödlinger Geschäfte locken wieder mit speziellen Angeboten und Überraschungsprogramm. Auch ein Kinderprogramm mit Lebkuchen-Verzieren, spannenden Spielestationen für die ganze Familie und dem Stadtmaskottchen Mödzi lockt in die Fußgängerzone. Zusätzlich gibt es auch die Muttertagsaktion "Babenbergertaler erwerben & Geschenk erhalten".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen