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Österreich-Kracher: Grillitsch gegen Lienhart um Finaleinzug
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Europa League

Österreich-Kracher: Grillitsch gegen Lienhart um Finaleinzug

29.04.26, 16:54 | Aktualisiert: 30.04.26, 16:55
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Das Finale der Europa-League am 20. Juni in Istanbul findet mit österreichischer Beteiligung statt. Im Halbfinale kommt es zum Duell der beiden ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch mit SC Braga und Philipp Lienhart mit dem SC Freiburg

Das heutige Hinspiel (21 Uhr/live Canal+ & im OE24-Liveticker) steigt in Portugal. Vier Jahre nach dem Frankfurter Coup unter Oliver Glasner will sich mit Freiburg ein zweiter deutscher Club in die Siegerliste des zweitwichtigsten Europacup-Bewerbs eintragen.

Grillitsch und die Heimmacht Braga

Die Basis dafür wollen die Breisgauer bei ihrer europäischen Halbfinale-Premiere im berühmten Felsenstadion legen, in dem Braga in dieser Saison international sieben von neun Spielen gewonnen und abgesehen vom 3:4 gegen Genk nur zwei Gegentore kassiert hat. Die Mannschaft des ehemaligen Guardiola-Assistenten Carlos Vicens schlug dabei unter anderen Feyenoord Rotterdam, Roter Stern Belgrad und Nottingham Forest zu null.

Der Finalgegner wird im englischen Duell Nottingham Forest gegen Aston Villa ermittelt. Geografisch trennen die beiden Clubs 80 Kilometer, in der Premier League ist die Kluft groß. Nottingham kämpft in den letzten vier Runden noch um den Klassenerhalt, Aston Villa ist Tabellenfünfter mit guten Chancen auf ein Champions-League-Ticket. Beim Team aus Birmingham steht der "Mister Europa League" an der Linie: Der Spanier Unai Emery hat den Bewerb schon viermal gewonnen, dreimal mit Sevilla und einmal mit Villarreal.

Die Rückspiele finden am 7. Mai statt.

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