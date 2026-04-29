54. Saisontor für Kane – Star pulverisiert CL-Bestmarken

Trotz der knappen Pleite in Paris krönt sich Harry Kane zum König der Statistiken. Mit seinem Treffer im Halbfinal-Kracher knackte der Bayern-Superstar gleich zwei historische Bestmarken und jagt nun ein weiteres Phantom.

Harry Kane bleibt das Mass aller Dinge im Weltfussball. Beim torreichsten Champions-League-Halbfinale der Geschichte (4:5) in Paris stellte der Engländer mit seinem Führungstreffer in der 17. Minute zwei neue Rekorde auf. Nachdem Luis Diaz von Pacho im Sechzehner gelegt wurde, verwandelte Kane den fälligen Elfmeter eiskalt und erreichte damit als erster Spieler in dieser Saison die magische Grenze von 60 Torbeteiligungen. Mit nun 54 Saisontoren und sechs Assists markiert der 32-Jährige eine persönliche Bestleistung, die ihn einsam an der Spitze Europas thronen lässt.

Gerrard-Rekord in Paris pulverisiert

Neben seinem persönlichen Meilenstein löste Kane auch eine Liverpool-Legende ab. Er ist nun der erste Engländer überhaupt, dem es gelang, in sechs aufeinanderfolgenden Champions-League-Partien zu treffen. Zuvor hielt Steven Gerrard mit fünf Spielen in Serie diesen Rekord. Kanes unfassbare Konstanz auf internationalem Parkett ist der Hauptgrund, warum die Bayern trotz der fünf Gegentore im Parc des Princes weiterhin vom Finale in Budapest träumen dürfen. Seine Übersicht bewies er zudem beim 4:5-Anschlusstreffer, den er für Luis Diaz mustergültig vorbereitete.

Jagd auf den Lewandowski-Fluch

Während Kane in Europa alles kurz und klein schießt, wartet in der Bundesliga noch die ultimative Herausforderung. Mit aktuell 33 Treffern in 28 Partien hat er zwar eine exzellente Quote, doch der ewige Rekord von Robert Lewandowski (41 Tore) wackelt nur noch theoretisch. Um den Polen noch einzuholen, müsste Kane in den verbleibenden drei Meisterschaftsspielen achtmal netzen – eine Aufgabe, die selbst für den Rekord-Engländer fast unmöglich scheint.