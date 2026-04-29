Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
kane bayern
© getty

Statistik-Maschine!

54. Saisontor für Kane – Star pulverisiert CL-Bestmarken

29.04.26, 00:04
Teilen

Trotz der knappen Pleite in Paris krönt sich Harry Kane zum König der Statistiken. Mit seinem Treffer im Halbfinal-Kracher knackte der Bayern-Superstar gleich zwei historische Bestmarken und jagt nun ein weiteres Phantom.

Harry Kane bleibt das Mass aller Dinge im Weltfussball. Beim torreichsten Champions-League-Halbfinale der Geschichte (4:5) in Paris stellte der Engländer mit seinem Führungstreffer in der 17. Minute zwei neue Rekorde auf. Nachdem Luis Diaz von Pacho im Sechzehner gelegt wurde, verwandelte Kane den fälligen Elfmeter eiskalt und erreichte damit als erster Spieler in dieser Saison die magische Grenze von 60 Torbeteiligungen. Mit nun 54 Saisontoren und sechs Assists markiert der 32-Jährige eine persönliche Bestleistung, die ihn einsam an der Spitze Europas thronen lässt.

Gerrard-Rekord in Paris pulverisiert

Neben seinem persönlichen Meilenstein löste Kane auch eine Liverpool-Legende ab. Er ist nun der erste Engländer überhaupt, dem es gelang, in sechs aufeinanderfolgenden Champions-League-Partien zu treffen. Zuvor hielt Steven Gerrard mit fünf Spielen in Serie diesen Rekord. Kanes unfassbare Konstanz auf internationalem Parkett ist der Hauptgrund, warum die Bayern trotz der fünf Gegentore im Parc des Princes weiterhin vom Finale in Budapest träumen dürfen. Seine Übersicht bewies er zudem beim 4:5-Anschlusstreffer, den er für Luis Diaz mustergültig vorbereitete.

Jagd auf den Lewandowski-Fluch

Während Kane in Europa alles kurz und klein schießt, wartet in der Bundesliga noch die ultimative Herausforderung. Mit aktuell 33 Treffern in 28 Partien hat er zwar eine exzellente Quote, doch der ewige Rekord von Robert Lewandowski (41 Tore) wackelt nur noch theoretisch. Um den Polen noch einzuholen, müsste Kane in den verbleibenden drei Meisterschaftsspielen achtmal netzen – eine Aufgabe, die selbst für den Rekord-Engländer fast unmöglich scheint.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen