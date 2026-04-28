5:4-Halbfinal-Wahnsinn! PSG biegt Bayern

Ein Champions-League-Halbfinale für die Geschichtsbücher! Titelverteidiger Paris Saint Germain kämpft die Bayern nach 5:2-Führung 5:4 nieder. Im Rückspiel nächste Woche in München ist noch alles möglich!

Was für ein Fußball-Feuerwerk im Prinzenpark-Stadion von Paris! Ein Spiel, wie der Sky-Kommentator treffend anmerkte, "nie zu Ende gehen sollte". Ein Feuerwerk, das der gelbgesperrte Bayern-Trainer Vincent Kompany von einer Loge und ÖFB-Star Konrad Laimer in Halbzeit eins von der Bank aus erlebte.

16. Minute: Pacho trifft Diaz im Strafraum. Elfmeter! Kane schießt eiskalt rechts unten zum 1:0 für Bayern ein (17.). Tor Nummer 54 im 46. Saisonspiel für den Super-Scorer aus England!

Kvaratskhelia und Dembelé drehen Partie

Olisé hat das 2:0 am Fuß, doch Goalie Safonov lenkt den Ball Richtung Pfosten, wo ein PSG-Verteidiger steht (20.). Auf der anderen Seite tanzt Kvaratskhelia (23.) Bayern-Goalie Neuer aus - 1:1 (25.). In der 32. Minute vergeben beide Top-Teams Megachancen.

Dann zirkelt PSG-Star Dembelé eine Ecke von links rein: Nevez rauscht heran und köpft zum 2:1 ein (33.).

Olise holt Bayern nach Solo mit einem zentralen Schuss an der Strafraumgrenze zurück - 2:2 (41.).

Neun Tore bedeuten CL-Semifinal-Rekord

Nach einer Dembelé-Flanke wird Laimer-Ersatz Davies an der Hand angeschossen. Elfmeter! Dembelé schießt zum 3:2-Pausenstand ein (45.+5), wobei Bayern-Goalie Neuer noch mit der Hand dran ist. Fünf Tore in der ersten Halbzeit einer Champions-League-Partie hat es noch nie gegeben!

Der Wahnsinn geht nach Seitenwechsel mit dem eingewechselten Laimer weiter: Ein wuchtiger Kvaratskhelia-Schuss nach Hakimi-Vorarbeit schlägt zum 4:2 ein (56.). Nach knapp einer Stunde hat auch Dembelé sein zweites Tor - PSG führt 5:2 (59.). Damit haben die Pariser den Champions-League-Torrekord der Bayern aus 2019/20 (43) eingestellt.

Bayern bleibt die Flucht nach vorne, Upamecano und Diaz verkürzen mit einem Doppelschlag (65., 69.) auf 5:4. Die von Kompany-Ersatz Aaron Danks betreuten Bayern drängen auf den Ausgleich - vergeblich, hat aber nach einer Vitinha-Bombe im Finish noch Latten-Glück (87.). Trotzdem: Neun Tore in einem CL-Halbfinale sind historisch.

Fast so wie die Bayern-Aufholjagd. Und wie die Münchner zuletzt beim 4:3 gegen Real bewiesen: Im Rückspiel nächsten Mittwoch in München ist alles möglich!