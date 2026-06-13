Niederlande - Japan: Härtetest für Oranje

Verhalten ist die WM-Euphorie noch in den Niederlanden. Ein 1:2 gegen Algerien und ein mühsamer 2:1-Erfolg über Usbekistan sorgten bei "Oranje" vor WM-Start gegen Japan für mehr Fragezeichen als Antworten.

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"Wir müssen noch ein paar Schritte gehen", gestand Abwehrchef Virgil van Dijk. Obwohl die Dichte an Klassespielern schon einmal höher war und Torjäger Memphis Depay nicht in Topform scheint, blickt Teamchef Ronald Koeman mit Zuversicht auf das Turnier. "Wir haben eine Mannschaft, die schwer zu schlagen ist." Das Selbstvertrauen beim dreifachen WM-Finalisten (1974, 1978 und 2010 jeweils ohne Titel) scheint intakt. "Es gibt für uns nur ein Ziel, und das ist, Weltmeister zu werden", tönte Stürmer Wout Weghorst.

"Blue Samurai" sind nur schwer zu bezwingen

In Dallas (Sonntag, 22.00 Uhr) stellen sich schlagkräftige "Blue Samurai" entgegen. Japan ist unter Langzeitteamchef Hajime Moriyasu schwer zu bezwingen und hat auch Weltklasseteams in jüngerer Vergangenheit das Fürchten gelehrt. In Katar 2022 schlugen die Asiaten Deutschland und Spanien, mit Siegen über Brasilien (Oktober) und England (März) hat man sich weiteren Respekt verschafft. Allerdings muss Japan auf den Kapitän verzichten. Liverpool-Star Wataru Endo (33) wurde nicht rechtzeitig fit und beendete seine Nationalteamkarriere. Mit Kaoru Mitoma (Brighton) und Takumi Minamino (Monaco) fehlen weitere Hochkaräter.