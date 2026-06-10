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Enttäuscht

Niederlande mit WM-Hotel Flops

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Das Cascade Hotel, die Bleibe der Niederländer in Kansas City.
© Cascade Hotel
Die Niederlande hat in einem Vier-Sterne-Hotel übernachtet und wird dies auch im ersten Teil des Wettbewerbs tun. Dabei gibt es bereits den ersten Unzufriedenen: Trainer Ronald Koeman, der am Dienstagnachmittag im Hinblick auf das Auftaktspiel am Sonntag gegen Japan im Hotel Cascade in Kansas City eintraf.
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Seine Niederlande hatten anlässlich des Freundschaftsspiels gegen Usbekistan in einem als wenig komfortabel empfundenen Vier-Sterne-Hotel in New York übernachtet, und der Nationaltrainer ließ es sich nicht nehmen, den Unmut der Truppe zu betonen: "Sagen wir mal, man hätte es besser machen können…", sagte er auf der Pressekonferenz mit einem Rambo-Blick.

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In Wahrheit sind die Niederlande nicht die einzige Nationalmannschaft, die bei den Luxushotels der Extraklasse außen vor geblieben ist. In Kansas City werden vielmehr auch England und Argentinien in Vier-Sterne-Unterkünften übernachten. Besser erging es denjenigen, die sich für touristischere Standorte mit einem breiteren Angebot entschieden haben: Frankreich logiert in Boston im Four Seasons, Brasilien in New York im Ridge Hotel, während die Schweiz ein fantastisches Resort in San Diego, das Fairmont Grand del Mar, abgesegnet hat. Allerdings ereigneten sich in der Gegend dann Dinge, die den Schlaf der Schweizer störten: Nur wenige Meter von den Zimmern der Spieler entfernt wurden Klapperschlangen gefunden, und vor wenigen Stunden brach in der Umgebung ein Feuer aus. Vielleicht haben also auch sie etwas, worüber sie sich beschweren können.

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