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Attacke auf Conté

"Ne***bua": Rassismus-Skandal bei Cup-Krimi

Zwei Fußballspieler kämpfen im Sprung um den Ball, Zuschauer im Hintergrund.
© GEPA pictures
Gurten und Blau-Weiß Linz trafen in der ersten Cup-Runde aufeinander. Aber ein rassistischer Eklat sorgt nun für Aufregung. Ein Zuschauer hat Karim Conté schwer beleidigt.
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Der Regionalligist Union Gurten stand kurz vor einer kleinen Cup-Sensation gegen den Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz. Bis zur 90. Minute führte der Underdog mit 1:0 und musste sich erst in der Verlängerung mit einem 3:1 geschlagen geben. Jedoch wird nach der Partie weniger über die sportliche Leistung beider Teams geredet.

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In der Verlängerung sorgte ein Zuschauer mit einer rassistischen Beleidigung für Aufregung. Auf "X" wurde ein Video zum Vorfall gepostet, in dem Blau-Weiß-Mittelfeldspieler Karim Conté in der 117. Minute sich vor dem Ball stellte. Er wollte die schnelle Ausführung eines Freistoßes vermeiden. Folgerichtig erhielt der 26-Jährige vom Schiedsrichter Maximilian Fischer die Gelbe Karte.

Daraufhin schrie ein Zuschauer zweimal lautstark "Ne***bua" in die Richtung des Spielers. Im Video ist die Beleidigung klar zu hören.

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