"Ne***bua": Rassismus-Skandal bei Cup-Krimi

Gurten und Blau-Weiß Linz trafen in der ersten Cup-Runde aufeinander. Aber ein rassistischer Eklat sorgt nun für Aufregung. Ein Zuschauer hat Karim Conté schwer beleidigt.

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Der Regionalligist Union Gurten stand kurz vor einer kleinen Cup-Sensation gegen den Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz. Bis zur 90. Minute führte der Underdog mit 1:0 und musste sich erst in der Verlängerung mit einem 3:1 geschlagen geben. Jedoch wird nach der Partie weniger über die sportliche Leistung beider Teams geredet.

In der Verlängerung sorgte ein Zuschauer mit einer rassistischen Beleidigung für Aufregung. Auf "X" wurde ein Video zum Vorfall gepostet, in dem Blau-Weiß-Mittelfeldspieler Karim Conté in der 117. Minute sich vor dem Ball stellte. Er wollte die schnelle Ausführung eines Freistoßes vermeiden. Folgerichtig erhielt der 26-Jährige vom Schiedsrichter Maximilian Fischer die Gelbe Karte.

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Daraufhin schrie ein Zuschauer zweimal lautstark "Ne***bua" in die Richtung des Spielers. Im Video ist die Beleidigung klar zu hören.