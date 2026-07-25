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Kollege plaudert aus

Argentinien-Knall um Lionel Messi (39)

Ein argentinischer Fußballspieler mit Medaille weint bei einer Siegerehrung im Stadion.
© APA/AFP/PAUL ELLIS
Teamkollege lässt aufhorchen: "Ich glaube, er hat sich entschieden"
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Knapp eine Woche nach dem WM-Finale heizt ein Interview von Argentinien-Raufbold Leonardo Paredes die Spekulationen um Lionel Messi weiter an. Der Teamkollege geht davon aus, dass der 39-Jährige seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet.

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"Es tut weh, denn wir wollten nicht, dass sein letztes Spiel kommt. Ich denke, er hat entschieden, dass dies sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft war. Hoffentlich nicht", sagte Paredes im Gespräch mit dem TV-Sender DSports. Eine offizielle Bestätigung von Messi selbst gibt es bisher allerdings nicht.

Der 39-Jährige hatte Argentinien auch bei dieser Weltmeisterschaft erneut als Kapitän angeführt und mit starken Leistungen bis ins Endspiel geführt. Zwar musste sich die "Albiceleste" dort Spanien geschlagen geben, doch Messi zeigte einmal mehr, dass er trotz seines Alters noch immer den Unterschied ausmachen kann. Mit 207 Länderspielen und 125 Toren gehört der Weltmeister von 2022 zu den erfolgreichsten Nationalspielern der Fußballgeschichte. Neben dem WM-Titel in Katar erreichte er mit Argentinien insgesamt drei WM-Endspiele und gewann zudem zweimal die Copa América.

Ein argentinischer Fußballspieler sitzt traurig barfuß auf dem Rasen, seine Schuhe liegen daneben.
© APA/AFP/PAUL ELLIS

Nach der Finalniederlage zog sich Messi zunächst aus der Öffentlichkeit zurück. Statt gemeinsam mit der Mannschaft am offiziellen Empfang in Buenos Aires teilzunehmen, reiste der Superstar direkt in seine Heimatstadt Rosario, um seinen erkrankten Vater zu besuchen. Von ihm selbst gab es seit dem verlorenen Endspiel keine Aussagen zu seiner Zukunft.

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