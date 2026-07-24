Olise: Real setzt auf "Florentino-Phase"

Real Madrid plant eine 250-Millionen-Euro-Transferbombe für Bayerns Superstar Michael Olise.

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Wenn Florentino Pérez einen Spieler möchte, bekommt er ihn auch. Mit diesem Selbstvertrauen scheint Real Madrid in den Transfer-Poker um Bayerns Michael Olise zu gehen. Die Königlichen sollen bereit sein, über die Distanz zu gehen.

"Die meisten Transfers, die Florentino Pérez persönlich getätigt hat, wurden am Ende der Transferperiode abgeschlossen. Die 'Florentino-Phase' ist vom 29. bis zum 31. August", nannte es der Real-nahe Journalist Joaquín Maroto in der spanischen Sportzeitung "AS", bis dahin ist mit keinem Vorstoß zu rechnen.

Real Madrids Präsident Florentino Pérez © Europa Press via Getty Images

Feuriger Poker oder doch nur heiße Luft?

Prickelnd: Bis dahin muss Olise aus seiner München-Villa ausziehen, weil Besitzer Jérôme Boateng diese verkaufen will (oe24 berichtete). Die Hoffnung in Madrid ruht wohl auch darauf, dass diverse Einflüsterer – wie Équipe-Kollege Kylian Mbappé – ihre Wirkung bei Olise entfalten.

In München hat der 24-Jährige noch Vertrag bis 2029, eine Verlängerung mit Gehaltsaufschlag steht im Raum. Aber schon jetzt gilt er als praktisch unverkäuflich.

Es berichten aber auch andere Medien, wie das gut informierte "The Athletic" unter Berufung auf vereinsnahe Quellen, dass selbst Real einen Deal in diesem Sommer für unrealistisch hält.

Der Druck eines neuen Vertrags herrscht bei den Bayern aber dennoch und wird bis zur Florentino-Phase auch nicht abklingen.