Modric verlängert beim AC Milan

Kroatiens Fußball-Legende Luka Modric denkt noch lange nicht an das Karriereende. Der 40-jährige Altstar verlängert seinen Vertrag beim italienischen Spitzenklub AC Milan vorzeitig bis Sommer 2027.

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Luka Modric verschiebt den verdienten Ruhestand noch einmal und bleibt dem italienischen Traditionsverein AC Milan treu. Der mittlerweile 40-jährige Mittelfeldregisseur unterschrieb am Donnerstag einen neuen Kontrakt, der ihn bis Mitte 2027 an die Mailänder bindet. Nach einer enttäuschenden Spielzeit möchte der Weltfußballer von 2018 allen Kritikern noch einmal beweisen, was in ihm steckt. "Nach einer Saison unter unseren Erwartungen ist der Wunsch, zurückzuschlagen, immens", erklärte der Kroate direkt nach der erfolgreichen Vertragsunterzeichnung.

Große Ambitionen im San Siro

Der Mittelfeld-Strategisch hatte erst im vergangenen Sommer nach 13 extrem erfolgreichen Jahren und sechs Champions-League-Siegen Real Madrid verlassen, um im San Siro anzuheuern. Das erste Jahr bei den Rossoneri verlief jedoch alles andere als nach Wunsch: Der AC Milan verspielte am letzten Spieltag dramatisch die bereits sicher geglaubte Qualifikation für die Champions League.

Nun nimmt der Ausnahme-Könner im gehobenen Fußballeralter einen neuen Anlauf, um die Mailänder wieder zurück an die europäische Spitze zu führen.