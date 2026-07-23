Sportjournalist getötet – neue Details schockieren

Der Fall des getöteten italienischen Sportjournalisten Luigi "Luca" Esposito (†53) wirft neue Fragen auf. Gerichtsmediziner stehen vor schrecklichen Befürchtungen.

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Der Fall des getöteten italienischen Sportjournalisten Luigi "Luca" Esposito (†53) wird immer grausamer. Neue Erkenntnisse der Gerichtsmediziner lassen eine schlimme Befürchtung aufkommen: War der Reporter noch am Leben, als sein Körper in Flammen aufging?

Brand und Obduktion

Esposito war am Samstagabend als vermisst gemeldet worden. Am Sonntag entdeckten Feuerwehrleute bei Löscharbeiten eines Feld- beziehungsweise Waldbrandgebiets in der Provinz Salerno seine bis zur Unkenntlichkeit verkohlte Leiche – oe24 berichtete. Eine abgeschlossene Obduktion brachte massive Verletzungen zutage. Statt Schussverletzungen fanden die Mediziner Brüche im Gesicht, an den Rippen und am Becken sowie schwere Kopfverletzungen.

Schlimme Befürchtung

Besonders erschütternd ist die Tatsache, dass die Rechtsmediziner nicht klären konnten, ob Esposito bereits tot war, als das Feuer gelegt wurde. Derzeit gehen sie von einer Wahrscheinlichkeit von etwa 50 Prozent aus, dass der Journalist noch lebte.

Ermittlungen der Justiz

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr Esposito in das abgelegene Gebiet, um jemanden zu treffen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes unter Leitung von Anti-Mafia-Staatsanwalt Raffaele Cantone. Festnahmen gibt es bislang keine.