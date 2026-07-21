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Verkohlte Leiche

Vermisster Sportjournalist erschossen und verbrannt

Mann mit Brille macht Selfie im Fußballstadion, Zuschauer und Spielfeld im Hintergrund.
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Der Tod des italienischen Sportjournalisten Luigi "Luca" Esposito erschüttert das Land.
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Der 53-Jährige, der seit Freitag als vermisst galt, wurde am Sonntag in einem Waldgebiet bei Eboli in der süditalienischen Provinz Salerno tot aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft handelt es sich um ein Gewaltverbrechen.

Ermittler gehen davon aus, dass Esposito zunächst erschossen und sein Leichnam anschließend mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet wurde. Feuerwehrkräfte entdeckten die verkohlten Überreste während eines Einsatzes zur Bekämpfung eines Waldbrandes. In der Nähe fanden die Ermittler mehrere Patronenhülsen sowie das Auto des Journalisten.

Warum sich Esposito in der Gegend von Eboli aufhielt, ist bislang unklar. Der 53-Jährige lebte in Nocera Inferiore, rund 50 Kilometer entfernt, und hatte nach bisherigen Erkenntnissen keine offensichtliche Verbindung zum Fundort.

Ermittlungen laufen

Esposito arbeitete als freier Sportjournalist für die Zeitung La Città di Salerno sowie den regionalen Fernsehsender Otto Channel. Außerdem berichtete er auf seinem eigenen Portal und in sozialen Medien regelmäßig über den Fußballverein Salernitana und weitere Klubs aus Süditalien. Nach Angaben italienischer Medien beschäftigte er sich ausschließlich mit Sportthemen.

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Die Hintergründe der Tat sind derzeit völlig offen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in alle Richtungen und schließt bislang kein Motiv aus. Der Internationale Journalistenverband (IFJ) und der Europäische Journalistenverband (EFJ) fordern eine lückenlose Aufklärung. Sie verlangen von den italienischen Behörden, auch zu prüfen, ob der Mord möglicherweise mit Espositos journalistischer Tätigkeit in Verbindung stehen könnte.

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