Gasvergiftung: 60 Urlauber im Spital

Ein Zwischenfall in einem Hotel im Ferienort Benahavís nahe Marbella hat für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt.

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Rund 60 Gäste, darunter Kinder und ältere Menschen, mussten nach dem Verdacht auf eine Gasvergiftung medizinisch versorgt werden.

Defekt an der Pooltechnik

Nach Angaben der andalusischen Gesundheitsbehörden soll ein Defekt an der Pooltechnik die Ursache gewesen sein. Demnach fiel die automatische Regulierung von Chlor und pH-Wert aus, nachdem der Schutzschalter einer Pumpe ausgelöst hatte. Die Ermittler prüfen nun, ob dabei reizende Gase freigesetzt wurden, die die Beschwerden der Badegäste verursachten.

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Die Betroffenen wurden überwiegend in das Hospital Costa del Sol in Marbella gebracht. Laut spanischen Medien konnten alle Patienten nach ihrer Behandlung wieder entlassen werden.

Die Poolanlage wurde vorsorglich gesperrt und versiegelt. Spezialisten untersuchen derzeit Wasserproben, um die genaue Ursache zu klären. Das Hotel wollte sich zu dem Vorfall nicht äußern. Einige betroffene Urlauber ziehen laut spanischen Medien rechtliche Schritte gegen den Betreiber in Betracht.