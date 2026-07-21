Prinz Harry vergleicht sich mit Kane und Styles

Prinz Harry hat sich in einer TV-Show auf eine Rangfolge bekannter Namensvettern festgelegt. Dabei verzichtete der Herzog von Sussex überraschend auf den ersten Platz.

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Der Herzog von Sussex war am Sonntag nach dem WM-Finale in der Sendung "After Hours" von James Corden (47) zu Gast. Dort beantwortete der 41-Jährige die Frage nach dem bekanntesten Harry des Landes und legte sich auf eine Rangfolge fest. Die Debatte hatten Corden und Co-Moderator Rio Ferdinand gestartet, nachdem Stürmer Harry Kane (32) das Thema aufgeworfen hatte. Ferdinand setzte Popstar Harry Styles (32) auf Rang eins, gefolgt von Harry Potter, Kane und dem Prinzen.

Harry Styles und Prinz Harry © Getty Images

Humorvolles Ranking in der Sendung

Als Prinz Harry seine eigene Sortierung vornehmen sollte, protestierte er zunächst mit den Worten: "Hier besteht ein Interessenkonflikt!" Schließlich stellte er Sänger Harry Styles auf den ersten Platz, was von Corden gelobt wurde. Den zweiten Rang teilte er Stürmer Harry Kane zu. Bei Platz drei ließ es der Prinz auf ein Unentschieden zwischen sich und Zauberer Harry Potter ankommen. Er scherzte, man könne die Sache mit einem Quidditch-Spiel klären. Harry kennt Styles auch persönlich, seit er ihn 2025 bei der Royal Variety Performance traf.

Prinz Harry bei James Corden © Instagram

Analyse nach dem WM-Aus

Ernster wurde das Gespräch bei der Analyse des Halbfinal-Aus der englischen Mannschaft gegen Argentinien. Prinz Harry verwies auf die Einstellung des Teams, das nach der Führung unter einer Schockwirkung gestanden habe. Gegen ein Team dieser Klasse lasse sich ein knapper Vorsprung nicht über so lange Zeit verteidigen.

Langjährige Freundschaft mit James Corden

Der Auftritt reiht sich in die Freundschaft mit Corden ein, der 2018 bei der Hochzeit von Harry und Meghan (44) zu Gast war. Bereits 2021 trat der Prinz in dessen Show auf und war auch 2023 bei der Aufzeichnung der letzten Folge dabei.