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Queen Camilla: 79er mit Gold und Juwelen

Camilla
© Getty Images
Die Gattin des britischen Königs feiert ihren 79. Geburtstag. Auf einem neuen Portrait trägt sie teure Geschmeide. Eines davon ist eine Hommage an die verstorbene Queen Elizabeth II.
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Die Königin hat heute ihren 79. Geburtstag mit einem neuen Porträt gefeiert, das im Hillsborough Castle in Nordirland aufgenommen wurde. Camilla sah auf dem Foto, das letzten Monat im State Drawing Room vom königlichen Fotografen Chris Jackson aufgenommen wurde, wie immer umwerfend aus. Sie trug ein blaues Kleid von Fiona Clare. Als Hommage an Königin Elizabeth II. zierte eine Schmetterlingsbrosche aus Diamanten und Saphiren ihre Brust.

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Teurer Schmuck und Engagement

Die Königin trug außerdem ihr Lieblingsarmband von Van Cleef & Arpels aus blauem Achat und 18-karätigem Gelbgold, das etwa 4.250 Pfund (4.993 Euro) kostet. Auch der Prinz und die Prinzessin von Wales wünschten der Königin in einer Nachricht auf Instagram "alles Gute zum Geburtstag".

König Charles und Königin Camilla reisten im Mai nach Nordirland, wo sie eine rauschende Gartenparty im Hillsborough Castle, der offiziellen Residenz der Monarchie in diesem Land, veranstalteten.

Anlässlich ihres Geburtstags bekräftigte Camilla ihr Engagement für die Lese- und Schreibförderung bei Kindern und kündigte an, dass jedes Kind der Jahrgangsstufe 6 (Year 6) und der P6 in ganz Großbritannien zu Weihnachten eine Sonderausgabe des Bestsellers "Impossible Creatures" der preisgekrönten Autorin Katherine Rundell erhalten wird.

Das Programm wird in Zusammenarbeit mit dem National Literacy Trust durchgeführt, dessen Schirmherrin Ihre Majestät ist.


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