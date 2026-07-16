Royaler Streit
Nach Millionen-Urteil fliegen bei Prinz Harry und Elton John die Fetzen
Die langjährige Freundschaft zwischen Prinz Harry (41) und Sir Elton John (79) steht vor dem Aus. Nach Informationen der US-Journalistin Paula Froelich soll der Duke of Sussex die Musiklegende in Südfrankreich aufgesucht haben, um ihn um finanzielle Hilfe zu bitten. Der Grund für den dringenden Geldbedarf sind immense Kosten aus einem verlorenen Gerichtsprozess sowie ein Budgetloch bei den Invictus Games. Elton John zeigte sich jedoch unkooperativ und wies die Bitte mit den Worten "Ich bin keine Bank" zurück.
Klage gegen Medienkonzern scheitert
Hintergrund des Konflikts ist eine gescheiterte Datenschutzklage von Prinz Harry und weiteren Klägern gegen Associated Newspapers Limited, den Herausgeber der "Daily Mail". Die gesamte Klägergruppe sieht sich nun mit enormen Verfahrenskosten von rund 59 Millionen Euro konfrontiert. Zudem herrscht Uneinigkeit über Harrys Reaktion auf das Urteil. Er schimpfte öffentlich über eine "völlige Schönfärberei", was Elton John verärgerte. Der Sänger befürchtet, dass diese Kritik den Richter provoziert und die Kosten weiter in die Höhe treiben könnte.
Auch interessant
Suche nach Millionen scheitert
Der Royal sieht den Musiker dennoch in der Pflicht, da Elton John ihm damals den Anwalt David Sherborne vermittelt hatte. Neben den Prozesskosten drückt den Prinzen ein weiteres finanzielles Problem: Für die anstehenden Invictus Games in Birmingham fehlen ihm derzeit noch 25 Millionen Pfund. Nach dem gescheiterten Treffen in Südfrankreich reiste der Prinz schließlich weiter nach London, um gemeinsam mit Meghan und seinen Kindern König Charles zu besuchen. Ob sich die Wogen zwischen den prominenten Freunden wieder glätten, bleibt unklar.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden