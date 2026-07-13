Marius Borg Høiby: Mit Fußfessel zu Mama Mette

Jetzt ist es beschlossen: Der Sohn von Mette Marit bekommt eine Fußfessel.

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Wie internationale Medien jetzt berichten, bekommt Marius Borg Høiby eine Fußfessel.

© APA/AFP/NTB/ANE HEM

Das heißt: Er darf zu seiner Mama Mette-Marit, die sich vor kurzem einer Lungentransplantation unterzogen hat. Die Untersuchungshaft bleibt aufrecht, auch wenn er nicht im Gefängnis verweilen muss dafür. Das hat das Gercht in Oslo heute entschieden.

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