Urteil
Marius Borg Høiby: Mit Fußfessel zu Mama Mette
Wie internationale Medien jetzt berichten, bekommt Marius Borg Høiby eine Fußfessel.
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Das heißt: Er darf zu seiner Mama Mette-Marit, die sich vor kurzem einer Lungentransplantation unterzogen hat. Die Untersuchungshaft bleibt aufrecht, auch wenn er nicht im Gefängnis verweilen muss dafür. Das hat das Gercht in Oslo heute entschieden.
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