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Diskreter Besuch

Nach Charles: Harry & Meghan reisen zu Dianas Familie

Prinz Harry und seine Meghan
© Getty Images
Prinz Harry und Herzogin Meghan setzen ihre Reise fort. Nach dem Treffen mit König Charles zieht es die Familie nun offenbar zum geschlossenen Grab von Prinzessin Diana.
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Am Freitag und Samstag bleibt das berühmte Anwesen Althorp House überraschend wegen einer "Familienangelegenheit" für die Öffentlichkeit geschlossen. Das erklärte Charles Spencer, der Bruder der verstorbenen Prinzessin Diana. Nach dem jüngsten Treffen von Prinz Harry, Herzogin Meghan und ihren Kindern Archie und Lilibet mit König Charles in Highgrove House deutet vieles darauf hin, dass die Sussexes direkt zum nächsten privaten Familientreffen aufgebrochen sind.

Charles Spencer
Charles Spencer © Getty Images for Invictus Games Foundation

Besuch an Dianas Grab

Medien berichteten bereits vor der Abreise der Familie aus den USA über den Plan, die letzte Ruhestätte von Harrys Mutter zu besuchen. Das Grab liegt auf einer geschützten Privatinsel auf dem Althorp-Anwesen und ist normalerweise nicht zugänglich. Aufgrund von Harrys extrem hohen Sicherheitsanforderungen passt die temporäre Schließung für Besucher genau ins Bild. Der Prinz versteht sich mit der Familie seiner Mutter nach wie vor gut, während das Verhältnis zur väterlichen Linie seit dem Rückzug angespannt bleibt. Harry betonte in der Vergangenheit oft, dass seine Tochter Lilibet eine echte Spencer sei.

Althorp-Anwesen
Althorp-Anwesen © Getty Images

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König Charles III. und Prinz Harry
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Zuvor kam es in Highgrove House zum ersten Treffen der Sussexes mit König Charles und Königin Camilla seit 2022. Der Monarch sah seine Enkelkinder dabei nach langer Zeit wieder. Meghan und die Kinder waren Harry nachgereist, nachdem dieser erste Termine in London absolviert hatte. Zu offiziellen Veranstaltungen wird der Prinz jedoch allein erwartet, und es wird keine offiziellen Fotos der Familie von diesem Aufenthalt in Großbritannien geben.

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